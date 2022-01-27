Гідна пам'ять: 5 щемливих художніх фільмів про Голокост

Уроки історії неможливо забути. Особливо, якщо вони забрали життя мільйони людських безвинних людей. Редакція Кіно 24 пропонує добірку вражаючих художніх фільмів, які нагадають про важливість цінності людського життя та гідності.

Про темні сторінки історії важко говорити словами, адже всі страшні злочини ХХ століття: такі як Голокост та Голодомори, все ще болять. Але ми повинні знати про все ці жахливі факти, щоб не дозволити історії повторитись. Найкраще зі складними оповідями справляється мистецтво, а особливо – кінематограф.

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5 художніх фільмів про Голокост

Хлопчик у смугастій піжамі

Щемлива та трагічна історія про дружбу, що виникла між двома хлопчиками: вільним та з концентраційного табору.

Бруно не знає, що відбуваються в таборі, та не замислюється про людей, які там перебувають, адже батьки йому пояснюють, що люди у концтаборі – це всього лише хворі, які потребують турботи та лікування. Життя хлопчика кардинально змінюється після його знайомства з дитиною, що знаходиться по той бік ґрат. До чого може привести така безневинна дружба?..

"Хлопчик у смугастій піжамі" 2008: дивіться трейлер фільму

Читець

Це екранізація книги Бернхарда Шлінка, юриста, професора та письменника з Німеччини. Розповідь стрічки поділено на три окремі історії, які поступово спливають у пам'яті старого Міхаеля Берга. Перша частина, переносить нас у військову Німеччину 50-х років XX-го століття, в маленьке провінційне містечко. Там юний Міхаель заводить здавалось би невинний роман зі старшою жінкою, він бачить лише романтичну сторону їх стосунків. Події другої частини розгортаються у 60-х роках вже у Берліні. Там Міхаель навчається ремеслу юриста. На одному із слухань у суді він не вірить своїм очам, адже однією з підсудних виявляється його колишня коханка з юності. Третя розповідь переносить нас уже у 1990-ті роки і підводить нас до несподіваної розв'язки двох сплетених життів у пів століття.

"Читець" 2008: дивіться трейлер фільму

Життя прекрасне

Один із найстрашніших та найжиттєрадісніших фільмів про Другу світову. Події картини розвиваються в Італії та розповідають про італо-єврейську сім'ю, яку відправляють до концтабору. Мудрий батько сімейства каже синові, що все, що відбувається навколо, є просто масштабною грою, тож хлопчику обіцяє, якщо той не попадеться на очі наглядачам, на нього чекає приз — справжній танк. Фільм удостоєний багатьох нагород, у тому числі трьох Оскарів.

"Життя прекрасне" 1997: дивіться трейлер фільму

Піаніст

Найбільш музичний фільм про Другу світову війну. Композитор-єврей Владислав Шпільман потрапляє у варшавське гетто. Несподівано від страшної смерті його рятує німецький офіцер, який почув, як той грає на піаніно. Стрічка Романа Поланські завоював трьох Оскарів та Золоту пальмову гілку у Каннах-2002.

"Піаніст" 2002: дивіться трейлер фільму

Список Шиндлера

Найпопулярніша військова драма Стівена Спілберга про загадкову постать німця Оскара Шиндлера, який врятував життя понад тисячі євреям. Цікаво, що режисер отримав справжній дозвіл фільмувати у таборі Аушвіцу, але вирішив, що це буде нечесним вчинком щодо усіх загиблих, тож увесь фільм знімали виключно на фоні спеціальних декорацій у павільйонах.

"Список Шиндлера" 1994: дивіться трейлер фільму