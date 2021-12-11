"Глядачі закохаються у "Мого коханого ворога": відверте інтерв’ю з акторами романтичної комедії

Романтична комедія "Мій коханий ворог", що ґрунтується на однойменному бестселері Саллі Торн, з'явилася в українських кінотеатрах з 9 грудня. Ми поговорили з виконавцями головних ролей – Люсі Хейл та Остіном Стовеллом про те, як акторам разом працювалося на знімальному майданчику та про улюблені романтичні комедії.

Романтична комедія "Мій коханий ворог", що ґрунтується на однойменному бестселері Саллі Торн, з'явилася в українських кінотеатрах з 9 грудня. Нарешті фанати легкої прози Торн, яка змогла зайняти свою нішу серед авторів романтичної літератури з першим же опублікованим романом, побачили довгоочікувану картину.

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Стрімкий успіх книги не могли не помітити у Голлівуді й фільм опинився у розробці у 2019-му році. Сюжет залишився без змін: у Нью-Йорку об'єднуються два видавничі будинки з дуже різною корпоративною культурою, тож дуже різні співробітники опиняються в справжнісінькій "холодній війні".

У центрі цього кошмару кожного HR-відділу – більш ніж "гарячий" конфлікт двох незамінних співробітників – Люсі Гаттон та Джошуа Темплемена. Тепер ці двоє ще й претендують на одне підвищення, що змушує їх укласти парі: якщо один із них отримує заповітну посаду, другий – звільняється. Ось тільки іноді така ненависть, стаючи вже надто пристрасною, несе в собі зовсім інший сенс!

Перед українською прем'єрою романтичної комедії ми поговорили з виконавцями головних ролей – Люсі Хейл ("Милі ошуканки", "Правда чи дія?") та Остіном Стовеллом ("Міст шпигунів", "Пастка-22") про їх вже другий після хорору "Острів фантазій" спільний проєкт, улюблені романтичні комедії та ту саму, знамениту "хімію" на екрані.



Кадр з фільму "Мій коханий ворог" / Фото VLG.FILM

Інтерв’ю з Люсі Гейл та Остіном Стовеллом

Нещодавно з'явилися фото зі зйомок фільму, а потім і трейлер, шанувальники роману не перестають хвалити вашу ідеальну екранну хімію. Відомо, що ви були друзями до зйомок, але як вам удалося досягти такого порозуміння?

Остін Стовелл: Дружба? Не знаю щодо дружби… (сміється).

Люсі Гейл: (зі сміхом) Та ви що, ми ледве терпіли одне одного! Але насправді це величезний привілей для акторів: грати у веселому ромкомі з добрим другом. Я б навіть так сказала: рушійна сила фільму – це хімія. Публіка має повірити вам, а інакше ці півтори-дві години пройдуть даремно і це останнє, що хочеться творцям фільмів. Я знала, що з Остіном нам буде дуже весело грати. Наш чудовий режисер Пітер Хатчінгс дозволяв нам імпровізувати, змінювати темп, але ми відразу ж були налаштовані дуже серйозно стосовно першоджерела. Ми прийшли, знаючи, хто такі Люсі Гаттон і хто такий Джош Темплман.

Іноді робота йшла настільки позитивно, наша взаємодія була настільки легкою, що мимоволі замислюєшся: "Гей, а ми тут точно гроші отримуємо за 14-годинні зміни, бо вони пролітають непомітно?!".



Кадр з фільму "Мій коханий ворог" / Фото VLG.FILM

Остін Стовелл: Нам із Люсі дійсно дуже допомогло давнє знайомство – це прибрало всю можливу незручність, а дотепний текст та довіра режисера допомогли знайти взаємодію. Це був дуже приємний акторський досвід, тому я сподіваюся, що і шанувальники книги Саллі Торн це відзначать, і нові глядачі.

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Що вас обох привабило у проєкті?

Остін Стовелл: Я був на відпочинку з усією сім'єю, коли отримав сценарій, Люсі вже була в проєкті і як акторка, і як продюсерка. Це було першим "дзвіночком", щоб звернути увагу на проєкт, я зрозумів, що мені варто прочитати текст якнайшвидше, до того ж читати його було суцільним задоволенням. Виявляється, що моя дружина чудово знала, про яку книгу йдеться, що ще більше мене переконало – варто придивитися уважніше. Сценарій мені відразу сподобався своїм гумором та легкою атмосферою, а ще персонажі "Мого коханого ворога" були справжніми людьми, у них не відчувалося фальшу.

Мій персонаж – Джошуа – дуже цікавий герой, з цікавою передісторією, яка розкриває у самому фільмі. І їх динаміка з Люсі – правда чудова.

Люсі Гейл: Я закохалася у книгу, пам'ятаю, що гортала якийсь список нових бестселерів, та мене одразу зачепив синопсис. Я подумала: "Вау! Це звучить водночас дуже сучасно, і по-хорошому олдскульного". Всі мої улюблені класичні голлівудські романтичні комедії засновані на дусі сперечання між головними героями. Я відразу купила книгу, прочитала і виявилося, що це правда класична історія із сучасним "твістом", що не могло мене не порадувати. Коли до мене прийшли з пропозицією приєднатися до проєкту – я відразу погодилася, ще сценарій був не готовий навіть.

До речі, а які у вас улюблені романтичні комедії?

Люсі Гейл: Усі фільми з Сандрою Баллок та Джулією Робертс, а також старі чорно-білі фільми, на кшталт "Римських канікул" з Одрі Хепберн або "У джазі лише дівчата" з Мерилін Монро.

Остін Стовелл: Чудовий вибір! Від себе додам "Несплячі в Сіетлі" – це то ще лідер у нашій родині!

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Кадр з фільму "Мій коханий ворог" / Фото VLG.FILM

Питання до вас як до продюсерів стрічки: у фільмі прекрасна атмосфера різдвяного Нью-Йорка, зимового весілля, де все це вдалося зняти під час пандемії?

Остін Стовелл: Фільм вдалося зняти у США, у Бостоні, Нью-Йорку та його передмісті. Це справді було великою вдачею. Атмосфера великих міст Америки дуже специфічна та досвідченого глядача обдурити неможливо, вони вже знають ці місця.

Люсі Гейл: Заради цього нам довелося піти на всілякі обмеження – постійні тести, маски, рукавички, дистанція. Тому знімали трохи довше, ніж це було зроблено за рік до цього. Але час летів непомітно, поза сумнівом.

Вище прозвучало, що герої "Мого коханого ворога" позбавлені фальші. Розкажіть про своїх героїв трохи більше? І чому глядачі обов'язково їх полюблять?

Люсі Гейл: Моя "кінотезка" Люсі Хаттон – прекрасна дівчина, але вона не ідеальна, як і всі ми. І саме всі стадії її спілкування із "заклятим суперником" Джошуа – суперництво, а потім прийняття, закоханість, сумніви змушують її подумати про власні недоліки та надзвичайну категоричність. Вона ж впевнена, що вона сама чарівність, а виявляється, що ще та "штучка".

У мене немає сумнівів, що в цю історію кохання обов'язково повірять!

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Остін Стовелл: Мій герой Джошуа також дуже цікавий персонаж. Він приховує свої шрами за холодністю і самовпевненістю, але якби Люсі так не захопилася своїм праведним гнівом, то зрозуміла б набагато раніше, що він безбожно з нею фліртує і готовий розкритися.

І те, як змінюються герої, і те, як складаються їхні взаємини – це дуже мила та яскрава історія, я вірю, що глядачі закохаються у "Мого коханого ворога".

Не пропустіть романтичну комедію "Мій коханий ворог" на великих екранах! Період прокату з 9 по 15 грудня 2021 року.

"Мій коханий ворог" 2021: дивіться трейлер