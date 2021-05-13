Головна кінопрем’єра дня: "Гнів людський" Гая Річі вже в кінотеатрах України

"Гнів людський" – загадковий екшен-трилер режисера "Джентльменів" Гая Річі з Джейсоном Стейтемом в головній ролі. І, нарешті, українські глядачі, одні із перших в світі, можуть переглянути найочікуванішу стрічку на екранах кінотеатрів.

Знімальний процес "Гніву людського" Гай Річі встиг закінчити до 2020 року, тобто до початку пандемії та локдауна. Тому Інтернет був повний чуток, коли ж відбудеться довгоочікувана прем'єра. Першою датою був січень 2021 року, але через закриті кінотеатри у великих американських містах і нову хвилю епідемії в Європі реліз перенесли. Сьогодні, 13 травня, – прем’єра екшен-трилера "Гнів людський".

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Сюжет фільму "Гнів людський"

Дія трилера відбувається в Лос-Анджелесі, де по вулицях міста інкасатори перевозять мільйони доларів і стають здобиччю для майстерних грабіжників, які працюють, як злагоджений механізм. Офіційний синопсис повідомляє, що фільм будується навколо Хілла – загадкового й холодного на вигляд британського джентльмена, всередині якого палає жага правосуддя.

Переслідуючи свої мотиви, він має намір знайти замовника і виконавців серії багатомільйонних пограбувань, що охопили "Місто Ангелів". У цій заплутаній грі у кожного своя роль, але винні обов'язково пізнають гнів людський,

– йшлось в описі до стрічки.

До сценарію "Гніву людського", як і до більшості своїх робіт, Гай Річі самостійно доклав руку, попрацювавши над текстом зі своїм співавтором і співпродюсером Айваном Аткінсоном, з яким вони рік тому з успіхом випустили "Джентльменів", що стали найкасовішим фільмом британського режисера в Україні.



Голт МакКеллені, Джош Гартнетт у фільму "Гнів людський" / Фото Kinorium

За словами Річі, на цей раз він вирішив зняти по-справжньому брутальний екшен-трилер, який не тільки влаштує адреналінову гонитву, але і змусить глядачів задуматися.

Я зрозумів, що це ідеальний сюжет для нашого з Джейсоном возз'єднання. Історія, в якій неминуче насильство, брутальність, агресія, але також і тема гріха, помсти, усвідомлення правди перед самим собою. В основі нашого фільму – дуже потужна історія,

– розповів Гай Річі.

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Акторський склад фільму "Гнів людський"

Джейсон Стейтем;

Скотт Іствуд;

Джош Гартнетт;

Голт МакКеллені;

Едді Марсан;

Лаз Алонсо.



Актори фільму "Гнів людський" / Фото Пресслужба фільму

Цікаві факти про "Гнів людський"

Вперше за 15 років Гай Річі написав головну роль саме для Джейсона Стейтема. Йому дісталася роль загадкового персонажа Хілла, який переверне весь Лос-Анджелес у пошуках неймовірно професійних, розважливих і жорстоких грабіжників.

Особлива назва фільму. "Гнів людський" – безперечно, назва з прямим посиланням до Біблії, а точніше – до послання Якова. Але, з огляду на жанр фільму, це скоріше красива ілюзія. Спочатку, публіці стало відомо про фільм Cash Track, тобто "Інкасаторська вантажівка", але справжній британський денді Гай Річі змінив назву на користь куди більш звучної. І, виходячи з того, що фільм позиціюється, як історія про грабіж, помсту, протистояння, "Гнів людський" став ідеальним варіантом.

Гай Річі вперше знімав фільм у Лос-Анджелесі. Не зважаючи на всю велику фільмографію і співпрацю з найбільшими американськими студіями Warner Bros. і Disney,

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Прем’єри "Гніву людського" ( Wrath of Man) 2021 року у світі

Нідерланди – 4 березня

Росія – 22 квітня

Австралія, Сербія, Хорватія – 29 квітня

Грузія – 6 травня

Канада, США, Латвія – 7 травня

Україна – 13 травня

Литва – 14 травня

Аргентина, Мексика, Португалія – 20 травня

Ісландія, Фінляндія – 21 травня

Бразилія – 27 травня

Іспанія, Норвегія – 28 травня

Болгарія, Польща – 4 червня

Естонія – 11 червня

Франція – 16 червня

Словаччина – 24 червня

Швеція – 30 червня

Німеччина – 30 червня

Великобританія, Ірландія – 23 липня

"Гнів людський" 2021: дивіться трейлер