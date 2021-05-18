"Гнів людський": рекорд касових зборів в Україні та новий епічний трейлер

Дванадцятий повнометражний фільм британського режисера Гая Річі – екшн-трилер "Гнів людський" з Джейсоном Стейтемом в головній ролі очолив український прокат. За перші вихідні, з 13 по 16 травня, фільм зібрав 13 498 905 грн і залучив рекордну аудиторію в 111 840 глядачів.

Як повідомляють у пресслужбі фільму Volga Ukraine, це кращий показник за перші чотири дні прокату фільму з моменту відкриття кінотеатрів після першого локдауну влітку 2020-го року.

Цікаво Головна кінопрем’єра дня: "Гнів людський" Гая Річі вже в кінотеатрах України

Попри популярність в США та інших країнах гібридної моделі виходу фільмів одночасно онлайн і в кіно, – "Гнів людський" вийшов лише в кінотеатрах, зокрема, й в форматі IMAX. Таким чином, "Гнів людський" відкриває сезон літніх блокбастерів 2021-го року з нових рекордів "ковідної реальності".

Локалізований новий red-band трейлер "Гніву людського", що розкриває більше деталей сюжету нового фільму Гая Річі:

Про що фільм "Гнів людський"

"Гнів людський" розповідає про загадкового європейського джентльмена, Патріка Хілла, у виконанні Джейсона Стейтема. Головний герой влаштовується в інкасаторську компанію Fortico Securirites, що перевозить мільйони вулицями Лос-Анджелеса. Нещодавно фірма зазнала серію блискуче спланованих пограбувань, і знайти всіх причетних – основна місія Хілла. У цій грі ставки дуже високі і скоро все місто пізнає гнів людський.

Цікаво Про майстерність Гая Річі та самоіронічного Стейтема: ексклюзив від зірки фільму "Гнів людський"

Акторський склад фільму "Гнів людський"