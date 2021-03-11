Джейсон Стейтем жадатиме правосуддя у новому бойовику Гая Річі "Гнів людський": перші фото

Знаменитий режисер Гай Річі готується до прем'єри нового бойовика "Гнів людський". Головну роль у фільмі прогнозовано отримав актор Джейсон Стейтем, якого з легкістю можна назвати "королем ешну".

Прем'єра фільму "Гнів людський" відбудеться 22 квітня 2021 року. Відтак всі кіномани зможуть побачити черговий видовищний бойовик з Джейсоном Стейтемом у головній ролі. А якщо режисерське крісло зайняв Гай Річі, варто очікувати ще й спецефектів та несподіваних поворотів сюжету в стилі трилеру.

Дивіться також 10 найкращих фільмів Гая Річі, які точно оцінять любителі видовищних спецефектів

"Гнів людський": сюжет бойовика

Відомо, що в центрі подій опинеться такий собі джентльмен Ейч. Він – загадковий красень з жагою до правосуддя. Маючи власні мотиви для помсти, Ейч хоче знайти замовників серії пограбувань, що струсонули Лос-Анджелес. В ході кримінальної схеми невідомі збагатись на мільйони доларів та не понесли жодного покарання за скоєне. А тому Ейч розплутуватиме заплутані схеми, а замовники пограбувань отримають заслужену розплату.

Знаючи, наскільки Джейсон Стейтем креативно підходить до сцен боїв, це буде запекле протистояння, де в хід піде не тільки зброя.



Джейсон Стейтем / Фото Пресслужба

Головні актори

Джейсон Стейтем

Скотт Іствуд

Джош Гартнетт

Голт МакКеллені

Едді Марсан

Лаз Алонсо

Post Malone

Джеффрі Донован

Ніам Алгар



Акторський склад бойовика "Гнів людський" / Фото Пресслужба



Актори бойовика "Гнів людський" / Фото Пресслужба