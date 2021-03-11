Джейсон Стейтем жадатиме правосуддя у новому бойовику Гая Річі "Гнів людський": перші фото

11 березня 2021 , 12:44
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Джерело:

24 канал

Знаменитий режисер Гай Річі готується до прем'єри нового бойовика "Гнів людський". Головну роль у фільмі прогнозовано отримав актор Джейсон Стейтем, якого з легкістю можна назвати "королем ешну".

Прем'єра фільму "Гнів людський" відбудеться 22 квітня 2021 року. Відтак всі кіномани зможуть побачити черговий видовищний бойовик з Джейсоном Стейтемом у головній ролі. А якщо режисерське крісло зайняв Гай Річі, варто очікувати ще й спецефектів та несподіваних поворотів сюжету в стилі трилеру.

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"Гнів людський": сюжет бойовика

Відомо, що в центрі подій опинеться такий собі джентльмен Ейч. Він – загадковий красень з жагою до правосуддя. Маючи власні мотиви для помсти, Ейч хоче знайти замовників серії пограбувань, що струсонули Лос-Анджелес. В ході кримінальної схеми невідомі збагатись на мільйони доларів та не понесли жодного покарання за скоєне. А тому Ейч розплутуватиме заплутані схеми, а замовники пограбувань отримають заслужену розплату.

Знаючи, наскільки Джейсон Стейтем креативно підходить до сцен боїв, це буде запекле протистояння, де в хід піде не тільки зброя.


Джейсон Стейтем / Фото Пресслужба

Головні актори

  • Джейсон Стейтем
  • Скотт Іствуд
  • Джош Гартнетт
  • Голт МакКеллені
  • Едді Марсан
  • Лаз Алонсо
  • Post Malone
  • Джеффрі Донован
  • Ніам Алгар


Акторський склад бойовика "Гнів людський" / Фото Пресслужба


Актори бойовика "Гнів людський" / Фото Пресслужба