Warner Bros. почала роботу над новим проєктом за коміксами DC: новий супергерой вас здивує

DC та Warner Bros. готують фільм про супергероя Годинникаря. Персонаж вперше з'явився в коміксах DC у 1940 році. Але цікаво, що під цим псевдонімом переховуються три героя.

За останні декілька років DC та WB почали активно адаптувати персонажів у своїх проєктах, які не такі відомі, як Бетмен чи Супермен. І комікси про Годинникаря намагалися реалізувати вже декілька разів.

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Так, у 2013 році на каналі CW намагались запустити серіал про персонажа. У підсумку від цієї ідеї відмовилися, а Годинникам (Рекс Тайлер) з'явився в проєкті "Легенди завтрашнього дня". Згодом Рекс та Рік Тайлери стали частиною серіалу "Старґерл".