DC и Warner Bros. готовят фильм о супергерое Часовщике. Персонаж впервые появился в комиксах DC в 1940 году. Но интересно, что под этим псевдонимом скрываются три героя.

За последние несколько лет DC и WB начали активно адаптировать персонажей в своих проектах, которые не так известны, как Бэтмен или Супермен. И комиксы о Часовщике пытались реализовать уже несколько раз.

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Да, в 2013 году на канале CW пытались запустить сериал о персонаже. В итоге от этой идеи отказались, а Часовщик (Рекс Тайлер) появился в проекте "Легенды завтрашнего дня". Впоследствии Рекс и Рик Тайлеры стали частью сериала "Старгерл".