Rotten Tomatoes назвали найкращий фільм 2020 року

Найбільший агрегатор рецензій критиків Rotten Tomatoes оголосив результати своєї премії Golden Tomato Awards. Головний критерій, за яким визначається переможець – найбільший відсоток позитивних рецензій та їхня кількість.

Премії даються в декількох категоріях. Серед них є фільми, які вийшли в обмеженому і широкому прокаті, на стрімінгових сервісах, дебютні стрічки, проєкти іноземною мовою тощо.

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Кращим фільмом 2020 року стала стрічка "Портрет дівчини у вогні". Також вона перемогла ще у двох категоріях "Найкращий фільм в обмеженому прокаті" і "Найкращий іноземний фільм".

Фільм "Портрет дівчини у вогні": сюжет

Дія фільму розгортається у французькому регіоні Бретані XVIII століття. Молода художниця Маріанна робить на замовлення весільний портрет дівчини Елоїзи. Днями Маріанна уважно вивчає модель, а ночами пише її портрет. Героїні зближуються та разом проводжають свободу Елоїзи перед її заміжжям. Але до обох приходить осяяння, що щасливий шлюб насправді не обіцяє Елоїзі нічого хорошого.

Фільм "Портрет дівчини у вогні": дивіться трейлер

Інші переможці Rotten Tomatoes

Кращий проєкт в широкому прокаті – "Людина-невидимка",

Найкращий реліз на стрімінгу – "Одна ніч в Маямі",

Найкращий телефільм – "Ласкаво просимо в Чечню",

Найкращий мультфільм – "Душа" від Pixar.

Що стосується серіалів, то найбільше перемог у різних номінаціях здобули проєкти "Я можу тебе знищити" і "Корона".