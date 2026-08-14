Голлівуд був проти її роману з Крузом: Кідман нарешті розповіла правду

Ніколь Кідман згадала час, коли її роман із Томом Крузом викликав у Голлівуді не лише цікавість, а й тривогу за її кар’єру. Акторку попереджали, що шлюб із суперзіркою може залишити її в тіні чоловіка. Кідман, щоправда, тоді мала інший план: була закохана, хотіла заміж і явно не збиралася будувати стосунки за порадами голлівудських стратегів.

Як передає variety, Кідман було всього 22 роки, коли вони познайомилися на зйомках "Днів грому". Через рік вони вже одружилися. І якщо хтось намагався пояснити молодій акторці, що це не найкраще рішення для її професійного майбутнього, вона особливо не переймалася.

Я закохана. Я хочу вийти заміж, – згадала Кідман свою тодішню позицію.

Ніколь Кідман про шлюб з Томом Крузом / Фото Getty images



Зрештою шлюб тривав 11 років, а Кідман справді опинилася під постійною увагою преси. Але з кар’єрою все вийшло трохи інакше, ніж прогнозували скептики. Після розлучення у 2001 році акторка зіграла у "Мулен Руж!" та "Інших", а вже наступного року отримала "Оскар" за "Години".

Тож кар’єру Кідман таки не втратила. Навпаки – схоже, Голлівуд просто вирішив трохи почекати.

Сама акторка згодом визнавала, що вийшла заміж дуже молодою і тоді ще фактично не встигла подорослішати. А от Круз, як виявилося, не лише був її чоловіком, а й допоміг їй отримати одну з важливих ролей: саме він запропонував Стенлі Кубрику взяти Кідман у "Із широко заплющеними очима".

Тож історія про «зруйновану через шлюб кар’єру» виявилася не зовсім тією казкою, якою її свого часу лякали.

В той же час, нещодавно ще одну колишню Тома Круза помітили за поцілунками з іншим.



