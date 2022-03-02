Голлівудський актор Шон Пенн розказав, як пішки втікав до Польщі з України після початку війни

Зірка голлівудського кіно Шон Пенн розповів своїм шанувальникам у твітері про те, як був змушений тікати від війни, яку Росія розпочала в Україні. Актор та режисер також запостив промовисте фото.

Голівудський актор та режисер прибув до Києва 24 лютого. Метою візиту було зафіксувати усі події, які відбулися в Україні після початку війни, яку розв'язала Росія. Режисер також бажав донести світові правду про вторгнення Росії та війну.

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Вже 28 лютого актору та його колегам довелося швидко покинути Україну. У своєму твітері Шон Пенн розповів, що команда залишила своє авто біля кордону з Польщею та декілька кілометрів здолала пішки.

Я та двоє моїх колег пройшли кілька миль до кордону з Польщею, кинувши машину на узбіччі дороги. Майже всі автом на цьому фото перевозять лише жінок та дітей, більшість з них – без будь-яких ознак багажу, і машина є їхньою єдиною цінністю,

– написав Пенн.

Фільм про Україну

Вперше оскароносний актор Шон Пенн відвідав Київ ще у листопаді минулого року. Нагадаємо, що він знімає документальну стрічку про події в Україні.

Актор відвідав вулицю інститутську, де провів кілька інтерв'ю на місці, де розстрілювали Небесну сотню

Також Шон Пенн побував у зоні ООС, відвідав Приазов'я та поспілкувався з українськими воїнами.

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