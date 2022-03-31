Голлівуду ні до кого в принципі, – член Гільдії продюсерів США про підтримку України на Оскарі

У неділю вночі, 28 березня, відгримів Оскар-2022. На урочистій церемонії підтримали Україну хвилиною мовчання, але війну назвали "конфліктом, вторгненням та збитком".

Членкиня Гільдії продюсерів США та директорка кінокомпанії УКРКІНО Ольга Журженко, яка три роки працювала в США, розповіла 24 каналу про те, що навіть така підтримка американців на премії Оскарі-2022 була важливою та цінною. А ось відео з Володимиром Зеленським, яке могли показати на Оскарі, ніяк би не змінило ситуації.

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Інтерв’ю з Ольгою Журженко про підтримку України на Оскарі-2022

Як відомо, українці розраховували на більшу підтримку України на Оскарі, власне, від організаторів шоу. Нагадаємо, що гостям заходу роздавали блакитні стрічки на підтримку біженців, і під час самої церемонії згадали хвилиною мовчання жертв війни в Україні. Що Ви можете сказати про це? Чи не здається Вам така підтримка України надто мінімальною?

Я думаю, що така підтримка України на Оскарі є доречною. Вона також дуже важлива. Я не вважаю, що вона є надто мінімальною. Тому що знаю американців. Проживши там три роки й поспілкувавшись із багатьма доволі близько, можу сказати, що те, що вони зробили під час церемонії, — це дуже-дуже багато для них. Розумієте?

Говорити про те, що це надто мала підтримка, я не стала б. Ви скажете, що донейти мінімального розміру, по 50 чи 100 гривень, це надто мінімальні донейти? Я вважаю, що будь-яка підтримка є важливою і цінною.

У них не було ніяких фільмів від Росії, вони не могли нічого сказати чи зробити, чи пробойкотувати якісь стрічки тільки тому, що "вєлікая росія" не мала ніякого фільму серед номінантів. І слава Богу. Саме такий рівень їхньої культури, що вони туди і не попали. Американці на цій премії Оскар молодці. Навіть те повідомлення, яке було під час хвилини мовчання, вміщувало слова, які недвозначно показували, що в нас іде війна і це вторгнення в країну, порушення кордонів. Там були ці слова, тому це повідомлення не було нейтральним. Воно справді недвозначно вказувало, що вони проти агресії.

Гості Оскара-2022 підтримали Україну / Фото Getty Images

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Українські глядачі розкритикували Оскар-2022 через те, що організатори не назвали війну війною. Перед хвилиною мовчання, вони оприлюднили відео з таким текстом (дивіться нижче) і назвали війну Росії проти України "конфліктом, вторгненням та збитком". Тобто жодної згадки про Росію не було. Як би Ви могли це прокоментувати?

Напевне, організатори Оскара, кіноакадемія, просто не хочуть додавати свою цеглинку в будівництво залізної завіси. Тобто ми зараз дуже сильно будуємо цю залізну стіну, звісно, ми праві в цьому, але вони мають право вибору. Ми маємо поважати це, я вважаю. Хтось погоджується з нашою позицією, а хтось ні.

І якщо ми хочемо, щоб поважали наші кордони, то я вважаю, що правильно буде поважати і їхнє право вибору – додавати цеглини в ту стіну або ні.

Хвилина мовчання супроводжувалася текстом зі вшануванням жертв війни в Україні: дивіться відео

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Голлівуду взагалі-то ні до кого в принципі (і так було завжди), а те, що вони хвилину мовчання з таким текстом виставили – це вже дуже багато, на мій погляд, – я не пам'ятаю таких хвилин мовчання з приводу жертв інших війн.

Якщо ви пропустили Кіноакадемія могла показати відео Зеленського, але відмовилася: в чому причина Помічники Президента України Володимира Зеленського лобіювали в академії показ відео на церемонії в останню хвилину, але натомість продюсери віддали перевагу хвилині мовчання. Що Ви про це думаєте? Що міг би змінити виступ Зеленського, якби його показали? Що стосується відео Зеленського, яке ніби-то мали показати на Оскарі. Я не вважаю, що воно могло б щось змінити, тому що Зеленський звертався з промовою до Конгресу, до парламенту Великої Британії, що має більш важливе значення, ніж промова на церемонії Оскара. Тому, в будь-якому разі, навіть якщо це відео було записано і воно "ходило в колах" тих людей, які стверджують про це, то я впевнена, що ті, кому треба було подивитися це відео, його таки переглянули. А те, що воно не було показано американським масам, які дивилися церемонію Оскара, я думаю, що це не сильно вплинуло на ситуацію. Бо американці – дуже інертний народ для того, щоб виходити на демонстрацію і вимагати від Байдена якихось серйозніших заходів, навіть якби вони переглянули звернення Зеленського під час церемонії Оскара. Те, що керівництво США особисто добре усвідомлює те, що у нас відбувається, я знаю з перших уст. Тому я особисто була на зустрічі з віцепрезиденткою Камалою Гарріс, коли вона приїжджала у Варшаву. Посольство США в Україні, яке тимчасово переїхало у Польщу, організувало цю зустріч. Я була там і бачила, як Камала Гарріс особисто розпитувала в маленької групи біженців про те, що і як відбувається, чому, які проблеми виникають тощо. Розумієте, для того, щоб донести до керівництва США наші прохання, вимоги, ситуацію тощо, одне додаткове відео Зеленського не потрібне. Вони і так дуже близько знайомі з тим, що у нас відбувається, не з чуток.

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