Голлівуду ні до кого в принципі, – член Гільдії продюсерів США про підтримку України на Оскарі
У неділю вночі, 28 березня, відгримів Оскар-2022. На урочистій церемонії підтримали Україну хвилиною мовчання, але війну назвали "конфліктом, вторгненням та збитком".
Членкиня Гільдії продюсерів США та директорка кінокомпанії УКРКІНО Ольга Журженко, яка три роки працювала в США, розповіла 24 каналу про те, що навіть така підтримка американців на премії Оскарі-2022 була важливою та цінною. А ось відео з Володимиром Зеленським, яке могли показати на Оскарі, ніяк би не змінило ситуації.
До теми Жодної згадки про війну, натомість багато дурнуватих жартів, – українці розкритикували Оскар
Інтерв’ю з Ольгою Журженко про підтримку України на Оскарі-2022
Як відомо, українці розраховували на більшу підтримку України на Оскарі, власне, від організаторів шоу. Нагадаємо, що гостям заходу роздавали блакитні стрічки на підтримку біженців, і під час самої церемонії згадали хвилиною мовчання жертв війни в Україні. Що Ви можете сказати про це? Чи не здається Вам така підтримка України надто мінімальною?
Я думаю, що така підтримка України на Оскарі є доречною. Вона також дуже важлива. Я не вважаю, що вона є надто мінімальною. Тому що знаю американців. Проживши там три роки й поспілкувавшись із багатьма доволі близько, можу сказати, що те, що вони зробили під час церемонії, — це дуже-дуже багато для них. Розумієте?
Говорити про те, що це надто мала підтримка, я не стала б. Ви скажете, що донейти мінімального розміру, по 50 чи 100 гривень, це надто мінімальні донейти? Я вважаю, що будь-яка підтримка є важливою і цінною.
У них не було ніяких фільмів від Росії, вони не могли нічого сказати чи зробити, чи пробойкотувати якісь стрічки тільки тому, що "вєлікая росія" не мала ніякого фільму серед номінантів. І слава Богу. Саме такий рівень їхньої культури, що вони туди і не попали. Американці на цій премії Оскар молодці. Навіть те повідомлення, яке було під час хвилини мовчання, вміщувало слова, які недвозначно показували, що в нас іде війна і це вторгнення в країну, порушення кордонів. Там були ці слова, тому це повідомлення не було нейтральним. Воно справді недвозначно вказувало, що вони проти агресії.
Гості Оскара-2022 підтримали Україну / Фото Getty Images
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Українські глядачі розкритикували Оскар-2022 через те, що організатори не назвали війну війною. Перед хвилиною мовчання, вони оприлюднили відео з таким текстом (дивіться нижче) і назвали війну Росії проти України "конфліктом, вторгненням та збитком". Тобто жодної згадки про Росію не було. Як би Ви могли це прокоментувати?
І якщо ми хочемо, щоб поважали наші кордони, то я вважаю, що правильно буде поважати і їхнє право вибору – додавати цеглини в ту стіну або ні.
Хвилина мовчання супроводжувалася текстом зі вшануванням жертв війни в Україні: дивіться відео
"У них своє життя", "Голлівуду не до нас" – так коментували захід українці в соцмережах. Погоджуєтеся?
Голлівуду взагалі-то ні до кого в принципі (і так було завжди), а те, що вони хвилину мовчання з таким текстом виставили – це вже дуже багато, на мій погляд, – я не пам'ятаю таких хвилин мовчання з приводу жертв інших війн.
Якщо ви пропустили Кіноакадемія могла показати відео Зеленського, але відмовилася: в чому причина
Помічники Президента України Володимира Зеленського лобіювали в академії показ відео на церемонії в останню хвилину, але натомість продюсери віддали перевагу хвилині мовчання. Що Ви про це думаєте? Що міг би змінити виступ Зеленського, якби його показали?
Що стосується відео Зеленського, яке ніби-то мали показати на Оскарі. Я не вважаю, що воно могло б щось змінити, тому що Зеленський звертався з промовою до Конгресу, до парламенту Великої Британії, що має більш важливе значення, ніж промова на церемонії Оскара.
Тому, в будь-якому разі, навіть якщо це відео було записано і воно "ходило в колах" тих людей, які стверджують про це, то я впевнена, що ті, кому треба було подивитися це відео, його таки переглянули.
А те, що воно не було показано американським масам, які дивилися церемонію Оскара, я думаю, що це не сильно вплинуло на ситуацію.
Бо американці – дуже інертний народ для того, щоб виходити на демонстрацію і вимагати від Байдена якихось серйозніших заходів, навіть якби вони переглянули звернення Зеленського під час церемонії Оскара.
Те, що керівництво США особисто добре усвідомлює те, що у нас відбувається, я знаю з перших уст. Тому я особисто була на зустрічі з віцепрезиденткою Камалою Гарріс, коли вона приїжджала у Варшаву. Посольство США в Україні, яке тимчасово переїхало у Польщу, організувало цю зустріч. Я була там і бачила, як Камала Гарріс особисто розпитувала в маленької групи біженців про те, що і як відбувається, чому, які проблеми виникають тощо.
Розумієте, для того, щоб донести до керівництва США наші прохання, вимоги, ситуацію тощо, одне додаткове відео Зеленського не потрібне. Вони і так дуже близько знайомі з тим, що у нас відбувається, не з чуток.
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