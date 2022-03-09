Головна героїня серіалу "Чужоземка" вийшла у світ з українською символікою: промовисті фото

Ірландська модель та акторка Каітріона Белфі, відома за роллю Фрейзер у серіалі "Чужоземка", підтримала Україну. Свій протест вона продемонструвала на шоу Джиммі Кіммела.

Світові зірки продовжують підтримувати Україну. Каітріона Белфі одягнула червону сукню з чорними підборами, а свій образ доповнила синьо-жовтою стрічкою на поясі.

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Каітріона Белфі підтримала Україну / Фото Pinterest, колаж 24 каналу

Нагадаємо, на церемонії нагородження премії Гільдії кіноакторів SAG Awards 2022 зірки також підтримали українців під час повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Дехто зі знаменитостей доповнив свій образ синьо-жовтою стрічкою, а хтось продемонстрував вбрання у кольорах українського прапора.

Зокрема свою підтримку висловили: Анджеліна Джолі, Ештон Кутчер, Девід Лінч, Флоренс П’ю, Марина Мазепа, Шеннен Догерті, Джаред Лето, Віра Фарміга, Сара Джессіка Паркер, Дженніфер Еністон та інші. Більше читайте тут.

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Каітріона Белфі на шоу Джиммі Кіммела: дивіться відео онлайн