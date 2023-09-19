Найбільші гонорари акторів: скільки заробляють у світі Голлівуду

У світі Голлівуду – величезна конкуренція, а гонорари акторів та акторок можуть бути шаленими! Наприклад, Леонардо Ді Капріо за фільм "Вбивці місячної квітки" заробив 30 мільйонів доларів.

До того ж гру Ді Капріо у стрічці Мартіна Скорсезе глядачі назвали найкращою у його кар'єрі. Нижче дізнайтеся про ще кількох акторів, які заробили найбільше грошей у Голлівуді.

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Леонардо Ді Капріо "Вбивці квіткового місяця" – 30 мільйонів доларів

Вестерн заснований на реальних подіях, знятий за мотивами науково-популярного бестселера Девіда Ґрена 2017 року. Дія розгортається в 1920-х роках в місті Оклахома в Сполучених Штатах, де живе індіанське плем'я Осейдж.

Леонардо Ді Капріо / Appian Way

Неймовірний успіх можна досягти не тільки на великих екранах.допомагає кожному стати головним героєм своєї власної історії та відчути смак перемоги.

Вілл Сміт "Визволення" – 35 мільйонів доларів

Фільм заснований на неймовірно реальній історії чоловіка, який готовий піти на всілякі ризики ради своєї родини та свободи. Пітер – раб, який вирішує пожертвувати власним життям, щоб втекти та знову бути разом зі своєю сім'єю. Він кидається у небезпечну подорож, наповнену любов'ю, відданістю та силою духу.

Вілл Сміт / Apple TV+

Двейн Джонсон "Червоний" – 50 мільйонів доларів

Фільм описується як "пригодницька комедія, дія якої розгорнеться в різних частинах світу", яка є "абсолютно новим всесвітом для дослідження в рамках святкового жанру".

Двейн Джонсон / Amazon

Том Круз "Топ Ґан: Меверік" – 100 мільйонів доларів

Дія фільму розгортається через 36 років після подій, що описані в першому фільмі. Легендарний пілот Пітер Мітчелл згоджується взяти роль нового інструктора для групи військових льотчиків. Серед них також навчається Бредлі "Задира" Бредшоу, син Ніка "Гусака" Бредшоу, який мріє слідувати у сліди свого батька та стати льотчиком.

Том Круз / Paramount Pictures

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