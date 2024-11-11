Нові актори та повернення Томаса Шелбі: чого чекати від нового фільму "Гострі картузи"

Серіал від Netflix "Гострі картузи" претендує на звання легендарного. Скоро він повернеться – вже у вигляді повнометражного фільму, де у головній ролі буде оскароносний Кілліан Мерфі.

Прихильники серіалу з нетерпінням очікують на продовження улюбленого гостросюжетного проєкту. 24 Канал з посиланням на Vogue розповість про це детальніше.

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Серіал "Гострі картузи" – це британська кримінальна драма Стівена Найта, що розповідає про життя бандитської родини Шелбі у Бірмінгемі. Події розгортаються у 1920-х роках, після Першої світової війни.

Телешоу, що складається з 6 сезонів, швидко став хітом на Netflix. До 2019 року його переглянули понад 7 мільйонів прихильників. Серіал однозначно залишиться в історії, адже підкорює харизматичним головним героєм, бездоганно передає атмосферу епохи й інтригує сюжетом.

Чого чекати від повнометражного фільму

30 вересня Netflix повідомив про возз'єднання Кілліана Мерфі та Стівена Найта. Так анонсували старт знімань повнометражного фільму "Гострі картузи".

Я в захваті від того, як ми подаємо нову главу історії "Гострих картузів", дія якої розгортається під час Другої світової війни". Країна перебуває у стані війни, і, звісно, ​​наші гострі картузи також,

– розповів Стівен Найт.

Наразі про сюжет відомо небагато – лиш те, що події відбуватимуться під час Другої світової війни. Сім'я Шелбі адаптуватиметься до нових реалій та радикальних змін у всьому світі.

"Брати та сестри з їхніми ретрокепками та гострими характерами познайомляться з новим обличчям на заповітних вулицях Бірмінгема. Справді, ми хочемо, щоб покоління нових персонажів змішалося з тими, кого ми вже знаємо", – додав Стівен Найт.

Режисером повнометражного фільму стане Том Харпер – він зняв епізоди першого сезону 11 років тому.

Акторський склад фільму "Гострі картузи"

Оскароносний Кілліан Мерфі повернувся до ролі Томаса Шелбі. Раніше він казав, що готовий повернутися до цього персонажа, якщо він буде рости й змінюватися. Тож доволі загадково, яким постане Томмі у повнометражному фільмі.

До ролі Ади (сестри Шелбі) повернеться Софі Рандл, Пол Андерсон втілить Артура Шелбі, Том Гарді – Алфі Соломонса. Та у фільмі ми побачимо й нові обличчя – це Ребекка Фергюсон і молодий ірландський актор, зірка "Солтберну" Баррі Кеоган.



Баррі Кеоган у фільмі / Фото Netflix

Дата прем'єри

Наразі фільм "Гострі картузи"перебуває на стадії допродакшену. Варто розуміти, що на стрічку доведеться почекати. Ймовірно, дата прем'єри – початок 2026 року.