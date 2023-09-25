Просто дайте нам вже 2 сезон, – як глядачі реагують на реаліті-шоу за мотивами "Гри в кальмара"

Популярна "Гра в кальмара" повертається до глядачів у вигляді захопливого реаліті-шоу. Прем'єра проєкту відбудеться вже 22 листопада 2023 року.

Реаліті-шоу "Гра в кальмара" матиме 10 епізодів. У змаганнях візьмуть участь 456 людей, віком від 21 року. Вони випробуватимуть себе в різних складних іграх, а основним призом для гравців стане грошова винагорода у розмірі 4,56 мільйона доларів. Відомо, що реаліті-шоу знімали у Великій Британії.

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Netflix показав тизер реаліті-шоу за мотивами "Гри в кальмара"

Нещодавно Netflix представив перший тизер реаліті-шоу, який за три дні набрав у ютубі мільйон переглядів. "Ставки високі, але в цій грі найстрашніша доля — повернутися додому з порожніми руками", – заінтригували в ролику від Netflix.

Якісні та видовищні фільми змушують глядача забути про все на світі та затамувати подих в очікуванні нових поворотів сюжету. Пережити справжні пригоди можна і зЦей сервіс для ігор і ставки на спорт зробить ваш день видовищним і допоможе відчути незабутні емоції та враження від гри.

У тизері гравці спостерігають за величезним призовим фондом, підіймаються по сходах пастельних відтінків і поспішають до Янг-Хі, жахливої ляльки, яку ми пам'ятаємо зі сцени з гри "Море хвилюється раз" в одному з епізодів "Гри в кальмара".

Реаліті-шоу за мотивами серіалу "Гри в кальмара": дивіться онлайн тизер

Відгуки мережі

Втім, глядачі не так сильно очікують на прем'єру реаліті-шоу, як на другий сезон серіалу, коментуючи:

"З нетерпінням чекаю 2 сезону "Гри в кальмара", а не це";

"Так схвильовано, мені дуже цікаво, як вони збираються позбутися гравців у грі, оскільки це справжня гра, а не вигадана";

"Не можу дочекатися цього";

"Це виглядає весело, але я в захваті від 2 сезону";

"Ось і настав час, коли цей серіал б'є всі рекорди";

"Блін, це викликало у мене шок, я думав, що це 2 сезон";

"Я думаю, ми віддамо перевагу 2 сезону, ніж реаліті-шоу";

"Просто дайте нам уже 2 сезон!";

"Ми дуже хочемо побачити 2 сезон";

"Це що – розігрів перед 2 сезоном?";

"Я б хотів, щоб вони випустили 2 сезон, замість цього, це може почекати наступного року".

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Коротко про 2 сезон "Гри в кальмара"

До слова, у червні Netflix показав перший тизер 2 сезону "Гри в кальмара". Очікується, що 2 сезон вийде приблизно у 2024 році. У ньому режисер Хван Дон Хьок хоче більш детально розповісти про поліцію Кореї та її роль у суспільстві: "Я думаю, що проблема з полісменами стосується не тільки Кореї. Я часто бачу у новинах, що сили правопорядку пізно вживають заходів, через що стає більше жертв або ситуація погіршується, оскільки вони оперативно нічого не зробили. Це питання, яке я давно хотів підняти. Може, у другому сезоні я зможу поговорити про це більш детально".

Зйомки 2 сезону розпочнуться у 2023 році, а прем'єра очікується у 2024 році. "Ми почнемо зйомки другого сезону наступного року, і він буде випущений ще через рік", – сказав Хван у 2022 році, доповнивши, що на другий сезон виділили більшу суму коштів. Роботу над першим сезоном шоу режисер описував як "довгу і напружену".

"Гра в кальмара" 2 сезон: дивіться тизер