Netflix розпалює цікавість: перший тизер 3 сезону "Гри в кальмара" вже доступний онлайн

Netflix продовжує інтригувати шанувальників одного з найбільших корейських хітів останніх років — "Гри в кальмара". В перший день нового року стримінгова платформа випустила перший тизер третього сезону.

Тизер підняв багато питань серед глядачів, які сподіваються дізнатися більше про нові етапи небезпечної гри, в якій ставки зростають з кожним сезоном. Дивіться відео онлайн та дізнайтесь, які подробиці відомі про 3 сезон.

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Тизер 3 сезону "Гри в кальмара"

У цьому короткому відео можна побачити трьох нових гравців, одягнутих у пронумеровані спортивні костюми, які виходять на арену для чергової смертельної гри.

Кадри насичені атмосферою тривоги та загадковості, а одним із найбільш лячних моментів є поява моторошної ляльки-хлопчика, що знову спостерігає за грою, немов підкидаючи ще більше страху. Лялька схожа на ту, що з'являлась у першому сезоні у грі "Червоне світло, зелене світло", але цього разу її погляд зустрічається з лялькою Янг Хі.

Привітайте Чул-су. "Гра в кальмара 3" вийде у 2025 році,

– підписав це відео стримінговий сервіс.

І хоча точна дата виходу "Гри в кальмара 3" ще не була офіційно підтверджена, раніше Netflix випадково опублікував дату прем'єри – 27 червня 2025 року. Вона з'явилася в короткому тизері на YouTube, але перш ніж він став доступним для широкої аудиторії, відео було зроблено приватним.

Таким чином, наразі Netflix не підтвердив цю дату, але інтрига зростає, і фанати серіалу вже з нетерпінням чекають нові подробиці.