"Гра в кальмара" повинна була стати повнометражним фільмом – неочікуване зізнання режисера

Режисер "Гри в кальмара" Хван Дон Хьок розповів в інтерв'ю для The Hollywood Reporter, що насправді він планував втілити проєкт у вигляді повнометражного фільму. Ідея народилася через його фінансову скруту.

Як повідомило джерело, Дон Хьок зізнався, що незадовго до ідеї зняти "Гру в кальмара", він написав сценарій саме для фільму. Однак картина так і не побачила світ, що залишило режисера в нестабільній матеріальній ситуації.

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Він почав вивчати та досліджувати особливості ігор на виживання та на смерть. Адже він сам уявляв, що в них бере участь, заради того, щоб виправити своє фінансове становище. В кінцевому народилася ідея відомого вже проєкту, а перший сценарій був написаний спеціально для повнометражної картини ще у далекому 2009-му році.

Я читав історії про цих боржників, що вступають в небезпечні для життя змагання, і вони захопили мене, адже я сам зазнавав фінансових труднощів. Я навіть подумав, що міг би погодитися на участь в такій грі, якби вона існувала, щоб заробити багато грошей і вибратися з цієї жахливої ​​ситуації. І тоді мені спало на думку: "Ну, я режисер. Чому б мені просто не зняти фільм з таким сюжетом?". Ось так все і почалося,

– підсумував режисер найвідомішого серіалу Netflix.

Прем'єра серіалу "Гра в кальмара" відбулась 17 вересня 2021 року. Менше ніж за місяць проєкт встиг сколихнути світ, адже про нього пишуть усі найвідоміші видання та активно обговорюють у соцмережах.

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