Жорстокі ігри та шалена напруга: 4 трилери, які варто подивитися після "Гри в кальмара"

"Гра в кальмара" – один з найзахопливіших трилерів про виживання, що заполонив увагу мільярди глядачів після виходу на Netflix у 2021 році. Серіал став справжньою сенсацією про учасників, що грають у небезпечні ігри, щоб здобути фінансову нагороду.

Коли змагання офіційно завершилось приголомшливим фіналом, вам може захотітись переглянути щось схоже. Кіно 24 розповість про трилери, дуже схожі на "Гру в кальмара".

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"Усі ми мертві" (2022 –)

Події серіалу відбуваються в середній школі, де раптово спалахує зомбі-вірус. Всі студенти опиняються у пастці. У них є лише два варіанти – пробитися до виходу або ж перетворитися на скажених інфікованих.

Це південнокорейське шоу починається як шкільна драма про нерозділене кохання й булінг, а згодом перетворюється на напружений та емоційний зомбі-трилер, що не відпускає глядачів до самого завершення.

"Усі ми мертві": дивіться трейлер онлайн

"3%"

Сюжет антиутопічного трилера розгортається в майбутньому, де людство поділене на дві частини: прогрес на Прибережжі та бідність і розруха на Материку. У всіх людей є шанс потрапити в місце, де достаток і багатство, але це вдається лише 3 відсоткам.

У цьому серіалі герої стикаються з моральними дилемами й виконують складні завдання, щоб перевірити свої здатності на виживання. Як і в "Грі в кальмара", персонажі тут прагнуть кращого життя й готові на все заради своїх цілей.

"3%": дивіться трейлер онлайн

"Шоу 8" (2024)

Восьмеро людей з фінансовими труднощами беруть участь в реаліті-шоу "Гра на гроші". Головний приз – шалена сума у 44,8 мільярда вон. Учасників замикають у загадковій восьмиповерхівці, де їм доведеться заробляти гроші за час, проведений у будівлі.

Цей південнокорейський серіал навіть інтенсивніший та тривожніший, ніж "Гра в кальмара". Колірна палітра й музика створюють відчуття відчаю, а гравців випробовують не тільки фізично, але й психологічно.

"Шоу 8": дивіться трейлер онлайн

"Аліса в Прикордонні" (2020 –)

У центрі сюжету – молодий геймер Рехей Аріс, який вирішує піти з дому. Він зустрічається з друзями Чотою й Карубою – разом вони потрапляють у точну копію Токіо, де зовсім немає людей. Виявляється, що для виживання в цьому світі потрібно постійно перемагати в іграх. Найменша помилка призведе до загибелі.

Цьому серіалу не вдалося досягти того самого успіху, що й "Грі в кальмара". Але це так само дивовижне шоу про смертельні ігри. Тут є елементи гумору, загадок і гострих відчуттів, що змусять серця глядачів битися швидше. Також серіал досліджує теми дружби та довіри.

"Аліса в Прикордонні": дивіться трейлер онлайн