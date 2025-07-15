Шалені гроші, виживання та моральний вибір: 3 напружені серіали, схожі на "Гру в кальмара"

Серіал "Гра в кальмара" став хітом десятиліття та захопив мільйони людей у всьому світі. Він став справжнім феноменом, поєднавши гарячу напругу з соціальними меседжами про багатство й різні соціальні класи.

Від виснажливих психологічних трилерів до драматичних бойовиків, – є безліч інших серіалів, що також схожі на "Гру в кальмара". Кіно 24 розповість про одні з найцікавіших.

До слова Реальні ігри на виживання: 7 фільмів, де все надто близько до "Гри в кальмара"

"Tomodachi Game"

Серіал розповідає про школяра Юїчі Катагірі, який змалку дуже цінує дружбу. Раптом стає відомо, що викрали кошти на шкільну поїздку їхнього класу. Юїчі та його 4 друзів виявляються втягнутими у загадкову "Гру друзів", яка має виплатити борги. Перед спокусою багатства їхня дружба зазнає випробувань.

Як і в "Грі в кальмара", Юїчі та його друзі ізольовані від світу й не мають іншого вибору, як брати участь у цих іграх. Серіал досліджує мотивацію та думки персонажів. Він цікавий, дотепний і трохи хаотичний.

"Tomodachi Game": дивіться трейлер онлайн

"Крізь сніг"

Після глобального потепління на Землі настає льодовиковий період. Людство стикається зі страшним випробовуванням. Останнім притулком для тих, хто вижив, стає довгий поїзд, який також є надією на виживання. Все це призводить до напруги й бунтів.

Персонажі обох серіалів відчайдушно прагнуть вижити. Через скрутні обставини вони стикаються з моральними дилемами. Як і в "Грі в кальмара", шоу заглиблюється в цю напругу та конфлікти між людьми.

"Крізь сніг": дивіться трейлер онлайн

"Гра брехунів"

Чесна, але наївна студентка Канзакі Нао раптом знаходить на порозі домі коробку зі 100 мільйонами єн та запрошення взяти участь в "Іграх брехунів". Вона відкрила коробку, тим самим погодившись на гру. Знаючи, що тепер вона не виплутається з ситуації, дівчина просить допомоги в генія-шахрая.

У серіалі немає смертельних ставок, але його інтенсивність та ігри розуму заворожують не менше, ніж "Гра в кальмара". Це історія про жадібність та те, на що готові піти люди заради наживи.

"Гра брехунів": дивіться трейлер онлайн