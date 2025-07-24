Історія про легендарного Графа Дракулу повертається на екрани: хто озвучив головного героя

7 серпня в українських кінотеатрах відбудеться прем'єра стрічки "Граф Дракула. Історія кохання". Це нова кіноадаптація легендарного роману, яка точно стане однією з головних новинок літа.

Дистриб'ютором фільму виступає компанія Green Light Films. Хто з відомих українців долучився до озвучування фільму – дізнавайтеся далі в матеріалі Кіно 24.

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Який артист озвучив головного героя?

У новій кіноадаптації роману "Дракула", головний герой розмовлятиме голосом відомого співака та телеведучого Володимира Дантеса. Він вже вдруге озвучує Графа, тож поділився думками та емоціями щодо процесу.

Мені було дуже приємно, що знов звернулись до мене. Я в цілому задумуюсь над тим, щоб озвучувати тільки Графів, більше нікого. Цей персонаж був більш експресивним, ніж Граф Монте-Крісто, якого я озвучував минулого разу, тож доводилось витрачати більше енергії. Граф Дракула – сильний, дуже емоційний, у нього немає напівтонів. Він готовий на все заради кохання і не визнає інших авторитетів,

– каже Дантес.

Кохану Графа Дракули озвучила акторка, яку багато хто знає за роллю в серіалі "Кава з кардамоном", – Олена Лавренюк.

"Граф Дракула. Історія кохання": дивіться онлайн трейлер фільму

Про що сюжет нового фільму?

Основою фільму стала адаптація роману "Дракула" (1897 року) Брема Стокера. "Граф Дракула. Історія кохання" – це не лише переосмислення класичного образу вампіра, а й масштабна кінопритча про безсмертне кохання.

У ролі Графа, який стає славетним Дракулою – володар призу Каннського кінофестивалю за найкращу чоловічу роль, Калеб Лендрі Джонс. Його партнерку зіграла Зої Блю.