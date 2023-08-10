Від геймера до рейсера: у прокат вийшла стрічка "Ґран Туризмо", заснована на реальній історії

"Ґран Туризмо" – захоплива історія за мотивами реальних подій про неймовірну жагу до перемоги! Завдяки надзвичайному ігровому таланту хлопець – фан популярної відеогри Gran Turismo Янн Марденборо – виграв серію відеозмагань та згодом став одним з найвідоміших професійних автогонщиків.

Янн Марденборо завжди був фанатом гонок й з дитинства безперестанку грав у відеогру Gran Turismo. Проте навіть у найсміливіших мріях хлопець й уявити не міг, що одного дня змагатиметься проти найкращих геймерів за право зайняти місце в гоночній команді Nissan GT Academy.

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У прокат вийшов фільм "Ґран Туризмо"

Класична спортивна історія

Історія про те, як Марденборо став справжнім рейсером "Ґран Туризмо" – це фільм, який критики назвали "Роккі на гоночному авто" – класична спортивна історія про аутсайдера у найкращих традиціях спортивних драм як от "Фаворит" (2003 рік), "Команда зі штату Індіана" (1986 рік) та "Згадуючи Титанів" (2000 рік).

За словами режисера Ніла Бломкампа історія Янна є близькою та зрозумілою кожному, оскільки розповідає про неймовірну мрію, яка стала реальністю.

Коли я вперше прочитав сценарій, то не міг повірити, що історія заснована на реальних подіях. Події фільму були ідентичні тому, як усе відбувалося в житті,

– згадує режисер.

Як і більшість підлітків, Янна більше цікавили відеоігри, ніж реальне життя, допоки він не отримав шанс грати по-справжньому. Янн і раніше проводив майже увесь час граючи на симуляторі в "Ґран Туризмо" та коли дізнався про можливість позмагатися за місце в лавах GT Academy, почав вчитися керувати автомобілем, контролювати швидкість, заходити на повороти. Він робив це інтуїтивно, ніхто не навчав його цього.

Кадр з фільму "Ґран Туризмо" / B&H Film Distribution Company

Завдяки Бломкампу "Ґран Туризмо" дозволяє глядачам відчути себе на місці водія та уявити як це, коли ти мчиш в кабіні, яка розганяє швидкість до 320 кілометрів за годину. "Я знав, що Ніл додасть фільму глибини, яка розбудоражуватиме кров. Проте я не очікував на те, як багато ми працюватимемо зі справжніми автомобілями, водіями та реальними гоночними трасами", – поділився Девід Гарбор.

"Ми в середині автомобіля, ми міняємо шини та заправляємо машину у режимі реального часу у той час, як інші рейсери мчать по трасі зі швидкість 300 кілометрів за годину. До речі, то справді я у гелікоптері, який летить на висоті 10 метрів над гоночними авто. Усе це впливає на інтенсивність досвіду, який є критичним для створення фільму про людей, які переживають шалені емоції, ризикуючи всім, заради того, що вони люблять", – розповів Девід Гарбор, який приєднався до акторського складу в ролі Джека – головного інженера Янна, котрий навчає його тонкощів водіння гоночних авто.

Кадр з фільму "Ґран Туризмо" / B&H Film Distribution Company

Актор також розповів, що спочатку скептично поставився до екранізації фільму про гоночний симулятор, оскільки для нього кіно та відеоігри – це геть різні речі.

Коли я прочитав сценарій, мені дуже сподобалося те, що це не фільм про відеогру – це фільм, який включає відеогру в сторітелінг, що розповідає про молодого чоловіка з величезним талантом, який робить щось неймовірне, і про тренера, який чимало пережив і загартувався – але повірив у цю дитину,

– доповнює Гарбор.

Проти Мадекве та Гарбора стоїть Орландо Блум у ролі Денні Мура, ідеалістичного менеджера з маркетингу Nissan, якому спала на думку ідея помістити консольних геймерів у машини, що мчать на смертельній швидкості. "Він відданий ідеї усім серцем та керується цією безглуздою мрією взяти гонщиків-симуляторів і посадити їх у справжні машини, які мчатимуть по треках", – розповідає Блум.

Кадр з фільму "Ґран Туризмо" / B&H Film Distribution Company

Зйомки сцен за допомогою дронів

Проте одних лише рейсерських треків та гоночних авто було недостатньо. Фільм також мав виглядати та створювати відчуття справжності. І, щоб досягти цього, за словами Бломкампа, були залучені спеціальні підходи до зйомки.

Одним із компонентів було сприйняття фільму: як зробити так, щоб аудиторія відчувала, що вона занурена в історію? Цього було досягнуто завдяки вибору камери. Наприклад, у телевізійних трансляціях реальних перегонів у постановках часто використовуються кінематографічні дрони, які дозволяють робити красиві, масштабні кадри, і Бломкамп також робить це, окрім того, він використовує дрони для зйомки сцен від першої особи.

Кадр з фільму "Ґран Туризмо" / B&H Film Distribution Company

Ще один підхід, завдяки якому Бломкампу вдалося додати фільму реалістичності, полягав у правильно підібраному освітленні, операторській роботі та монтажу. "Якщо ви натиснете на паузу у фільмі й подивитеся на будь-який кадр, він не повинен виглядати штучним, або надмірно освітленим чи вкрай насиченим, або фальшивим. Усе має виглядати реалістично", – говорить режисер.

Окрім того, Бломкамп вдався до ще однієї хитрості – за кермом водійського сидіння в усіх екшн-сценах брав участь сам Янн Марденборо, який у фільмі виступав каскадером для актора Арчі Мадекве у ролі Марденборо.

Кадр з фільму "Ґран Туризмо" / B&H Film Distribution Company

"Це щось сюрреалістичне, – каже Марденборо. – Останнього разу, коли я був в Угорщині, траса була заповнена вантажівками для організації перегонів. Цього разу усе заповнено вантажівками для зйомок фільму про мене. Це вразило мене до мурах".

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