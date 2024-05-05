Грав у "Володарі перснів", "Титаніку" і не дожив до прем'єри серіалу: помер Бернард Гілл

Актор помер уранці в неділю, 5 травня, смерть підтвердив його агент. Чоловікові було 79 років. 24 Канал розкаже, що відомо про Бернарда Гілла.

Що відомо про Бернарда Гілла

Найвідоміші ролі Гілла були у фільмах "Титанік" і "Володар перснів". В оскароносному фільмі 1997 року він зіграв капітана судна Едварда Сміта, а в екранізації Толкіна – короля Теодена.

Втім, це не все, адже актор прожив довге життя, сповнене цікавих ролей. Просто українському глядачеві вони не відомі.