Грав у "Володарі перснів", "Титаніку" і не дожив до прем'єри серіалу: помер Бернард Гілл
5 травня 2024, 18:17Читать новость на русском
Джерело:BBC
Актор помер уранці в неділю, 5 травня, смерть підтвердив його агент. Чоловікові було 79 років. 24 Канал розкаже, що відомо про Бернарда Гілла.
Що відомо про Бернарда Гілла
Найвідоміші ролі Гілла були у фільмах "Титанік" і "Володар перснів". В оскароносному фільмі 1997 року він зіграв капітана судна Едварда Сміта, а в екранізації Толкіна – короля Теодена.
Втім, це не все, адже актор прожив довге життя, сповнене цікавих ролей. Просто українському глядачеві вони не відомі.