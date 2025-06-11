Бакланов приголомшив знімками зруйнованих декорацій для фільму про Довженка: "Нас хочуть стерти"

У ніч з 9 на 10 червня російський агресор завдав масованої атаки дронів на Київ та Одесу. Під час цього Росія пошкодила Одеську кіностудію, зокрема, повністю знищила павільйон до фільму про Олександра Довженка.

Український актор Григорій Бакланов, який точно відомий вам із серіалу "Спіймати Кайдаша" приголомшив знімками зруйнованих декорацій. Про це повідомляє Кіно 24 з посиланням на інстаграм-сторінку актора.

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Григорій Бакланов показав знімки зруйнованого Росією павільйону до фільму про Довженка

Григорій Бакланов поділився, що спеціально для стрічки про Довженка вони відбудували павільйон, який є копією того самого місця, де Довженко знімав свої картини.

Актор показав, що залишилось від декорацій для фільму. Він зазначив, що зйомки закінчилися кілька днів тому і, на щастя, ніхто не постраждав. Щоправда, сам павільйон повністю знищено.

Ще кілька днів тому – життя, історія. Сьогодні – розвалини. Колись "Землю" заборонили на 28 років. Коли весь світ нею захоплювався – у нас її ховали. Сьогодні – нас самих хочуть стерти. Тільки вже не заборонами, а ракетами. Нам знову хочуть затулити рота. Але ми все одно знімаємо. Ми все одно говоримо. Ми пам'ятаємо. І створюємо,

– зазначив Григорій.

Зруйновано скляний павільйон та ігровий транспорт, що використовували у зйомках. Також вибиті вікна з внутрішньої частини адміністративної будівлі.

Росіяни знову намагаються знищити культурні коди українців, які формувалися століттями. Тому ця війна не лише проти народу, а і проти української культури, спадщини та нашого майбутнього.

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