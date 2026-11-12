Загрожувала операція та місяць на милицях: Григорій Бакланов вийшов на зв'язок після травми

Відомий український актор театру та кіно Григорій Бакланов серйозно травмувався під час гастролей. Зірка фільму "Довженко" невдало виконав танцювальний рух просто під час вистави.

Через це він опинився у кабінеті лікарів із діагнозом "розрив зв'язки". Детальніше про свою травму актор розповів у своєму інстаграмі.

Григорій Бакланов травмувався під час вистави

На початку листопада артист виступав на сцені Львівської опери з виставою "Місто". Під час виконання динамічного танцювального номера разом із колегами він раптово втратив рівновагу та впав. Як згодом пояснив Григорій, у нього просто вискочило коліно.

Після інциденту Бакланов одразу попрямував до травмпункту. Цікаво, що встановити точну причину травми медикам допомогли самі глядачі. Шанувальники знімали виступ на телефони, тому лікар уважно переглянув ці відео у сторіс і зміг оцінити обставини падіння. Спочатку фахівець порадив артисту просто відпочивати.

Григорій Бакланов травмувався на сцені – як він зараз почувається / Скриншот з інстаграм-сторіс актора

Однак подальше обстеження показало значно серйознішу картину. У своїх інстаграм-сторіс актор розкрив лячні прогнози фахівців. Григорій перелічив початковий медичний вердикт: розрив зв'язки, неминуча хірургічна операція, щонайменше місяць пересування на милицях та довгі три місяці подальшої реабілітації. Такий розвиток подій загрожував надовго вибити митця з робочого та гастрольного графіка.

Григорій Бакланов показав, як відновлюється після травми / Скриншот з інстаграм-сторіс актора

На щастя, зірка знайшов альтернативний шлях. Бакланов звернувся до спеціалізованого реабілітаційного центру, де розпочав курс консервативної терапії. Зараз він проходить процедури зі спеціальними датчиками та електродами для стимуляції м'язів і щиро радіє, що зміг уникнути хірургічного втручання.

Крім цього, на початку листопада у Львові сталася ще одна сумна подія. Просто під час концерту раптово померла солістка тріо "Крайня хата" Іванна Ткачик.