Трамп публічно прокоментував смерть Галка Гогана: "Був жорстким, але з величезним серцем"

Президент США Дональд Трамп публічно висловився про смерть Галка Гогана – легендарного американського рестлера та актора. Вони були особисто знайомі ще з 1980-х років.

Політик неодноразово відвідував поєдинки Гогана, а рестлер агітував за Трампа під час президентської виборчої кампанії. Повідомляє Кіно 24 з посиланням на інстаграм-сторінку Дональда Трампа.

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Так, президент США у соцмережах поділився своїми спогадами про Халка Хогана.

Ми втратили великого друга "Галкстера". Галк Гоган був до мозку кісток учасником MAGA (рух прихильників Трампа – 24 Канал) – сильним, жорстким, розумним, але з величезним серцем,

– написав Дональд Трамп.

Він наголосив, що актор і рестлер мав фанатів у всьому світі, а його культурний вплив був колосальним. Трамп додав, що йому "Галка Гогана дуже бракуватиме".

Що відомо про смерть Галка Гогана?

Про цю трагічну звістку стало відомо 24 липня. Актор і рестлер помер у своєму будинку у Флориді через зупинку серця. Йому був 71 рік.

Напередодні наша редакція писала про те, чим відомий Галк Гоган.