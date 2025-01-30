Поки в Україні триває кровопролитна війна, гламурна турецька акторка Ханде Ерчел виблискує на території країни-окупанта. Зірка популярного серіалу "Постукай в мої двері" прилетіла до Москви, і ця новина швидко облетіла медіа.

Про це повідомляють російські ЗМІ. Цей факт став черговим розчаруванням для фанатів з України, адже акторка, котра була символом краси та популярності, так легко віддала перевагу грошам та професійним контрактам над свідомою позицією.

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Ханде Ерчел приїхала до Москви: подробиці

Ханде Ерчел – турецька актриса та модель, яка здобула популярність завдяки головним ролям у серіалах "Постукай в мої двері", "Кохання не розуміє слів", "Чорна перлина" та інших. Її таланту та привабливості захоплювались мільйони людей по всьому світу, у тому числі українці. Однак тепер акторка стала черговим розчаруванням.



Ханде Ерчел / Кадр із серіалу "Постукай в мої двері"

Згідно з повідомленнями російських медіа, 31-річна актриса наразі перебуває у Москві, де оселилася у п'ятизірковому готелі The Ritz-Carlton. У столиці Росії разом із партнером по зйомках Баришем Ардучем, з яким вона виконала головні ролі у фільмі "Залиш це вітру", акторка має намір представити картину. Бариш Ардуч також зупинився в тому ж готелі, і сьогодні його зустріли численні прихильниці, що оточили актора при вході.

Ханде Ерчел, своєю чергою, зазначила, що вперше перебуваючи в Росії, ще не встигла познайомитися з Москвою, але висловила сподівання відвідати Червону площу.

Її коментарі та візит до Росії викликали обурення серед українських шанувальників. Багато з них висловили розчарування з приводу того, що актриса вирішила приїхати до країни, яка веде війну з Україною, що суперечить моральним принципам і підтримці українців у цей складний час.