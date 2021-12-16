HBO Max презентував перший незвичайний постер з персонажами спецепізоду "Гаррі Поттера"

16 грудня 2021 , 12:29
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Джерело:

твітер HBO Max

HBO Max на своїй сторінці у твітері опублікував другий постер спецепізоду "Гаррі Поттера" до 20-річчя фільму. У спеціальній ретроспективі покажуть, як актори поттеріани побували в оригінальних декораціях Гоґвортсу, вони розкажуть про історію створення стрічок та деталі зйомок.

З нагоди 20-річчя виходи першої частини фільму HBO Max готує для прихильників чарівника Гаррі Поттера та його друзів спеціальний епізод "Двадцята річниця Гаррі Поттера: повернення у Гоґвортс". Він покликаний "віддати шану всім, на чиє життя вплинув цей культурний феномен".

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На новому постері показали персонажів, які візьмуть участь у спецепізоді.

  • Денієл Редкліфф – Гаррі Поттер;
  • Емма Вотсон – Герміона Ґрейнджер;
  • Руперт Ґрінт – Рон Візлі;
  • Томас Фелтон – Драко Мелфой;
  • Еванна Лінч – Луна Лавгуд;
  • Джеймс Фелпс – Фред Візлі;
  • Олівер Фелпс – Джордж Візлі;
  • Бонні Райт – Джині Візлі;
  • Меттью Льюїс – Невіл Лонґботом;
  • Альфред Енох – Дін Томас.

Вони стоять у великому залі Гоґвортсу, усміхаються, а навколо них – дивовижна новорічна атмосфера: літають чарівні свічки, паде сніг та прикрашені світлом ялинки. 


Постер до спецепізоду "Двадцята річниця Гаррі Поттера: повернення у Гоґвортс" / Фото з твітеру HBO Max

Нещодавно опублікували перший постер, на якому зображено головний замок чарівного кіновсесвіту під назвою Гоґвортс.


Постер до спецепізоду "Двадцята річниця Гаррі Поттера: повернення у Гоґвортс" / Фото з твітеру HBO Max

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На початку грудня у мережі показали перший тизер спецепізоду – у ньому декілька героїв отримують спеціальні запрошення у школу чарівників.

Тизер "Гаррі Поттер 20-та річниця: Повернення до Гоґвортсу": дивитись відео

 

Автор: Наталія Гулій