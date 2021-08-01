HBO Max випустила сатиричний серіал "Принц" про життя королівської родини – дивіться трейлер

Стримінговий сервіс HBO Max показав трейлер сатиричного мультсеріалу про життя принца Джорджа Кембриджського. Прем'єра 12- ти серійного проєкту відбулась 29 липня 2021 року.

Мультсеріал пропонує сатиричний погляд на життя з точки зору наймолодшого спадкоємця королівського престолу і старший син принца Вільяма і Кейт Міддлтон – принца Джорджа Кембриджського. У шоу він буде справлятися зі своїми "великими" труднощами свого життя.

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Чим вразив трейлер мультсеріалу про Джорджа

"Подивись на мене. Я тут працюю більше, ніж будь-хто інший", – запевняє принц Джордж у трейлері голосом творця проєкту Гері Джанетт. До речі, він популяризував персонажа і його королівські пригоди раніше в інстаграмі. Цікаво, що в мультсеріалі можемо почути знайомі голоси. Так, наприклад, принца Гаррі озвучує Орландо Блум ("Пірати Карибського моря"), Меган Маркл – Кондоль Рашад ("Мільярди"), королеву Єлизавету ІІ – Френсіс де ла Тур ("Грішники"), принца Вільяма – Іван Реон ("Покидьки"), а принцесу Шарлотту – Софі Тернер ("Гра престолів").

Чому прем'єру серіалу відкладали Ден Стівенс, зірка серіалу "Абатство Даунтон", озвучив принца Чарльза, а також тепер покійного принца Філіпа. Нагадаємо, що принц Філіп тало причиною, чому прем'єру шоу відклали на кращі часи. Відомо, що свої останні дні герцог Единбурзький провів у Віндзорському замку поряд зі своєю дружиною – королевою Єлизаветою ІІ. Ден Стівенс, зірка серіалу "Абатство Даунтон", озвучив принца Чарльза, а також тепер покійного принца Філіпа. Нагадаємо, що принц Філіп помер 9 квітня 2021 року. Це і сВідомо, що свої останні дні герцог Единбурзький провів у Віндзорському замку поряд зі своєю дружиною – королевою Єлизаветою ІІ. Королева важко переживала втрату коханого чоловіка.

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