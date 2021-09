HBO Max заінтригував офіційними відеокадрами перезапуску "Сексу і міста"

Під час 73-й церемонії вручення нагороди Еммі-2021 HBO Max випустив новий ролик, у якому вперше було представлено декілька нових кінострічок Max Originals: "Дюна", "Матриця 4", "Спадщина", "Зменш свій ентузіазм", "Миротворець" та інші. Серед них глядачі побачили й декілька відеокадрів довгоочікуваного відродження "Сексу і міста".

На ютуб-сторінці HBO Max відео з’явилося сьогодні. Що показали в 5-ти секундному тизері продовження культового серіалу "Сексу і міста" (And Just Like That) – читайте далі.

До теми Як у старі часи, – Містер Біг показав несподіване фото в ліжку із Сарою Джессікою Паркер

Що показали на відеокадрах

У ролику з’явилися головні героїні, навколо яких відбуваються усі події, – Сара Джессіка Паркер, Синтія Ніксон та Крістін Девіс. Вони пліч-о-пліч стоять на заході. Коли тріо когось впізнало, Паркер повертається, щоб помахати рукою і привітатися. Потім показують сцену на кухні з Паркер та Крісом Нотом, де вони танцюють і цілуються.

"Секс і місто" 2021 рік: дивіться офіційні відеокадри

Кожен з них додасть свою унікальну іскру цим новим персонажам і велике серце історіям, які ми збираємося розповісти,

– коментує продюсер Майкл Патрік Кінг.

Що відомо про перезапуск "Сексу і міста"