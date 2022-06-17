HBO почав роботу над спінофом "Гри престолів": чи повернеться Кіт Герінґтон до ролі Сноу

HBO працює над спінофом "Гри престолів". Кіт Герінґтон може зіграти улюблену фанатами роль у проєкті, що матиме назву "Престоли".

Варто відзначити, що дія нової фентезійної драми-блокбастера відбуватиметься після подій оригінального серіалу "Гра престолів". Якщо проєкт схвалять, Кіт Герінґтон знову зіграє роль Джона Сноу.

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У восьмому та останньому сезоні "Гри престолів" Джон Сноу дізнався, що його справжнє ім'я – Ейгон Таргарієн, потенційний спадкоємець "Залізного трону". У фіналі серіалу його вигнали з Вестероса.

Завершивши свою роботу над вісьмома сезонами "Гри Престолів", Герінґтон з'явився у кінематографічному всесвіті Marvel, зігравши одну з головних ролей у "Вічних" 2021 року. Він також нещодавно знявся у головній ролі у живій постановці Національного театру "Генріх V". У "Грі престолів" актор був відомий тим, що витримав одні з найвиснажливіших зйомок шоу, зокрема сумнозвісні 11 тижнів зимових нічних зйомок у Північній Ірландії в останньому сезоні.

Як повідомляє The Hollywood Reporter, у спінофі також можуть з’явитися інші персонажі "Гри престолів": Ар’я Старк (Мейсі Вільямс), Санса Старк (Софі Тернер) і Брієнна Тарт (Гвендолін Кріст).

Представники HBO та Кіт Герінґтон наразі не коментували цю новину.

Нагадаємо, НВО працює також над серіалом-приквелом "Дім дракона", який заснований на романі Джорджа Мартіна "Вогонь та кров". Його сюжет розкриває події за 300 років до початку "Гри престолів". У ньому йдеться про дім сім'ї Таргарієнів, що відправилися з метою завоювання на нові землі. Прем’єра "Дому дракона" відбудеться 21 серпня.

Крім цього у роботі НВО ще 6 проєктів, пов’язаних з "Грою престолів". Йдеться про "10 000 кораблів" (інша назва "Німерія") з шоуранером Амандою Сігел, "9 подорожей" (інша назва "Морська змія") з шоуранером Стівом Конрадом. Є також три анімаційні проєкти-приквели, серед яких "Золота імперія".

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