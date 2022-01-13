HBO випускає документальний фільм про Навального

Американський канал CNN разом зі стримінговим сервісом HBO Max покажуть документальний фільм про російського опозиціонера. Він називатиметься "Навальний".

Кінострічка про Олексія Навального матиме слоган: "Отрута завжди залишає слід". Фільм зняв канадський режисер-документаліст Даніель Рогер.

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Навальний прокоментував кінострічку

В описі нового фільму мовиться про те, що Рогер показав "сміливого кандидата на крісло президента, який готовий пожертвувати всім, щоб провести реформи на своїй батьківщині".

Загалом сюжет документальної стрічки розгортається над подіями отруєння політика, його лікуванням у Німеччині та поверненням у Росію. Знімальна група була разом із самим Навальним.

Дату прем'єри не повідомляють. Ба більше, стрічку з в'язниці прокоментував сам Навальний. "Фільм готовий. Ви точно побачите його раніше, аніж я", – наголосив засуджений опозиціонер.

Також він зазначив, що знімання фільму тримали в секреті та знімали кожен день з отруєння – від процесу лікування і до затримання в аеропорту.

На всяк випадок знімали все. Востаннє знімальна група була зі мною у той момент, як на прикордонному контролі люди в формі сказали мені: "Пройдемо",

– відзначив Навальний.

У Росії ж фільм буде недоступним, хоч більшу частину стримінгового сервісу HBO Max показує російський онлайн-кінотеатр Amediateka.

Отруєння та арешт Навального: що відомо

У Росії 20 серпня 2020 року екстрено сів літак з Олексієм Навальним. Йому стало погано на борту. Політик упав у кому. Пізніше підтвердили, що опозиціонера отруїли "Новачком".

Його тримали кілька днів у Росії, потім дозволили виїхати на лікування до Німеччини. Навальний після отруєння довго лікувався у Німеччині. Однак у січні 2021 року вирішив повернутися у Росію.

Одразу після прибуття опозиціонера затримали в аеропорту. Згодом його засудили до майже 3 років ув'язнення. Мовиться про 2 роки й 8 місяців з урахуванням перебування під домашнім арештом.

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