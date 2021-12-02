В HBO зізнались, яку карколомну суму "викинули" за серіал, який так і не вийшов

Колишній керівник WarnerMedia Роберт Грінблатт поділився, що у 2018 році скасував перший приквел серіалу "Гра престолів" – "Довга ніч" (The Long Night). І хоч на нього витратили перші 30 мільйонів доларів, спін-оффу так і не судилось вийти.

Згідно з сюжетом приквелу, події повинні були розгортатись за 10 тисяч років до подій оригінального серіалу "Гра престолів". Саме тоді Білі ходоки вдерлись у Вестерос. Для зйомок було запропоновано таких акторів, як Джош Вайтхаус, Джеймі Кемпбелл Бауер, Джорджі Хенлі та Наомі Екі.

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Компанія HBO зняла тоді пілотовану версію серіалу і витратила на неї 30 мільйонів доларів! Але Роберт Грінблатт прийшов на знімальну студію, побачив результат роботи і сказав, що це не вразить глядача.

Вони витратили понад 30 мільйонів доларів на пілот приквела "Гри престолів“, який був у виробництві, коли я тільки-но прийшов туди. І коли я побачив його уривок через кілька місяців після свого призначення, я сказав Кейсі (контент-директор HBO, – Showbiz 24): "Це просто не спрацює, і я не думаю, що це відповідає обіцянкам оригінального серіалу". І він не заперечував, що насправді було більшим полегшенням,

– зізнався Грінблатт.

Іншому приквелу – бути

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Проте у 2022 році стримінговий сервіс HBO Max обіцяє випучтити інший приквел "Гри престолів" під назвою "Дім дракона" (House of the Dragon), де події відбуватимуть за 200 років до головних. У серіалі обіцяють показати мінімум 10 серій та розповісти у них детальніше про дім Таргарієнів.

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