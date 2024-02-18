Відомий голлівудський актор вдруге стане батьком
18 лютого 2024, 16:02Читать новость на русском
Джерело:The Daily Mail
Актор Хоакін Фенікс, який зіграв головну роль у фільмі "Джокер", та його дружина Руні Мара чекають на появу другої дитини.
Акторка прибула на Берлінський міжнародний кінофестиваль у чорній сукні вільного пошиття. Образ доповнила легким макіяжем та гладенькою зачіскою.
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Зірка "Джокера" стане батьком
Про вагітність дружини Хоакіна Фенікса стало зрозуміло з округлого животика, який підкреслювала сукня. Судячи з його розмірів, Руні зовсім скоро буде народжувати.
Сама пара жодним чином не коментує очікування другої дитини. Тому поки що невідомо, хто у них народиться – хлопчик чи дівчинка.
Хоакін Фенікс і Руні Мара / Фото з фан-акаунту актора
Про стосунки Хоакіна та Руні
- Пара познайомилась під час знімань стрічки "Вона". Їхні романтичні стосунки зав'язалися у 2016 році. Влітку 2019 року акторку помітили з обручкою на пальці, тож стало зрозуміло, що пара заручилась.
- Перша дитина з'явилась в подружжя в серпні 2020 року. У них народився син, якому обрали ім'я Рівер. Так було звати брата Хоакіна, який трагічно помер від передозування наркотиками в 23 роки.