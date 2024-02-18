Відомий голлівудський актор вдруге стане батьком

Актор Хоакін Фенікс, який зіграв головну роль у фільмі "Джокер", та його дружина Руні Мара чекають на появу другої дитини.

Акторка прибула на Берлінський міжнародний кінофестиваль у чорній сукні вільного пошиття. Образ доповнила легким макіяжем та гладенькою зачіскою.

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Про вагітність дружини Хоакіна Фенікса стало зрозуміло з округлого животика, який підкреслювала сукня. Судячи з його розмірів, Руні зовсім скоро буде народжувати.

Сама пара жодним чином не коментує очікування другої дитини. Тому поки що невідомо, хто у них народиться – хлопчик чи дівчинка.



Хоакін Фенікс і Руні Мара / Фото з фан-акаунту актора

Про стосунки Хоакіна та Руні