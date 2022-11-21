Завершився серіал "Ходячі мерці", який показували 12 років – що далі

21 листопада вийшла фінальна серія серіалу "Ходячі мерці". За 12 років зняли 11 сезонів, а загальна кількість серій становить 177.

Перша серія серіалу "Ходячі мерці" вийшла 31 жовтня 2010 року. Тоді перший сезон в середньому переглянуло понад 5 мільйонів людей – це було фантастичним успіхом для AMC. Свого піка серіал досяг у 2014 році, коли на екрани вийшов 5 сезон і зібрав довкола себе майже 17,5 мільйона шанувальників.

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Серіал "Ходячі мерці" 12 пробув на екранах – що далі

21 листопада 2022 року хоч і вийшла фінальна серія шоу, однак ця історія продовжиться у різних спінофах. На сьогодні у виробництві знаходяться такі проєкти:

"Деріл Діксон" – майбутній серіал, що продовжить історію персонажа "Ходячих мерців", якого зіграв американський актор Норман Рідус. Прем’єра у 2023 році.

"Ходячі мерці: Мертве місто" – мінісеріал, дія якого відбуватиметься в Манхеттені, присвячений персонажам Нігану і Меггі. Реліз очікується у 2023 році.

Мінісеріал про Ріка та Мішонна, який наразі немає назви, запланований на січень 2023 року.

А ще у 2023 році вийде 8 сезон серіалу "Бійтеся Ходячих мерців".

Який сюжет "Ходячих мерців"

У центрі історії – життя сім’ї шерифа після того, як зомбі прийшли на земну кулю. Разом зі своєю родиною він намагається знайти безпечне місце для життя, але щоразу його переслідує постійний страх смерті.

"Ходячі мерці": дивіться трейлер 11 сезону