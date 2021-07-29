Леді Ґаґа, Аль Пачіно, Джаред Лето у кримінальній драмі "Дім Ґуччі": постери та дата виходу

Прем'єра фільму Рідлі Скотта "Дім Ґуччі" відбудеться вже у 25 листопада 2021 року. Та поки ми чекаємо на трейлер у твітері з'явились офіційні постери фільму – більше на Кіно 24.

На офіційному акаунті фільму в твітері United Artists Releasing опублікувала постери з новими персонажами п'яти зірок кримінальної драми, а саме Патриції Реджіані у виконанні Леді Ґаґи, підступної головної героїні фільму. То ж ми вперше вперше офіційно познайомилися з екранізацією історії вбивства, яка пов'язана з модним Домом Gucci.

До теми Леді Гага приміряла весільну сукню на зйомках "Будинку Гуччі": перші фото

Чим вразили постери фільму Рідлі Скотта

Постери на твітері загадково підписані словом "stasera", італійським виразом "цього вечора", без будь-якої іншої інформації. Чи може це бути натяком на те, що трейлер вийде зовсім скоро?

Фільм розповість про історію вбивства онука засновника модного Дому Gucci Мауріціо Ґуччі (Адам Драйвер), що сколихнула увесь світ. На постерах ми побачили інших членів сім'ї Ґуччі, яких грають Джаред Лето, Джеремі Айронс та Аль Пачіно. Кожен дивиться в камеру з сильною загрозою, що характеризує похмурий характер історії Дому Gucci.

Все, що відомо про фільм "Дім Ґуччі"

Заснований на книзі Сари Гей Форден "Дім Ґуччі: сенсаційна історія вбивства, божевілля, гламуру і жадібності". Сюжет книги розповідає історію про плани Реджіані вбити її колишнього чоловіка Мауріціо. За це зухвале вбивство вона була засуджена у 1998 році.

Цікаво, що реліз фільму в 2021 році збігається зі столітньою річницею заснування бренду Gucci і буде охоплювати три десятиліття любові, зради, занепаду і помсти, щоб побачити, як далеко зайде сім'я, щоб зберегти контроль.

У "Домі Ґуччі" також знімаються: