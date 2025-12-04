Ді Капріо у списку: голлівудські актори, які ніколи не одружувались

Виявляється, що у Голлівуді є чимало знаменитих чоловіків, які жодного разу не вели своїх обраниць під вінець. Вони все своє життя залишаються затятими холостяками.

24 Канал розкаже, хто входить до списку бажаних холостяків Голлівуду, та чому вони не хочуть офіційно одружуватись.

Які голлівудські актори ніколи не одружувались?

Аль Пачіно

Зірка фільмів "Хрещений батько" за все своє життя ніколи не йшов під вінець. Дуже часто заголовки ЗМІ тільки й гуділи про особисте життя Аль Пачіно, однак актор на це не зважав. Він залишився прихильником вільного підходу до стосунків.

Аль Пачіно / Фото Getty images

Овен Вілсон

Ще один актор Голлівуду, який не наважується на шлюб. У його біографії є чимало злетів і падінь у романтичних стосунків, однак жодна історія не завершилась заповітним "так".

Овен Вілсон / Фото Getty images

Кіану Рівз

Нещодавно мережа вибухнула новиною про те, що 61-річний актор Кіану Рівз таємно одружився з художницею Олександрою Грант. Утім, ця інформація виявилася неправдивою – про це заявила сама Олександра. Вона підкреслила, що приємних новин зараз усім бракує, однак це – фейк.

Цікаво, що у стосунках пара перебуває з 2019 року, однак актор здається не спішить з одруженням і продовжує входити до списку найбажаніших чоловіків Голлівуду.

Кіану Рівз із коханою / Фото Getty images

Майкл Б. Джордан

У цьому списку актор наймолодший, однак преса переконана, що Майкл уже увійшов до списку тих чоловіків, які не планують вести під вінець свою кохану. ЗМІ відомі деякі історії про особисте життя зірки, однак зараз він зосереджений на кар'єрі й прагне приватності.

Майкл Б. Джордан / Фото Getty images

Леонардо Ді Капріо

За 51 рік життя в актора були десятки обраниць, однак жодна з них не стала не те щоб дружиною, а й просто нареченою. Сьогодні Лео перебуває у стосунках з італійською моделлю Вітторією Черетті. Та інсайдери пишуть, що голлівудський актор хоче одружитись, а от інші стверджують, що чоловік не поспішає прощатись зі статусом холостяка.

Леонардо Ді Капріо / Фото Getty images

