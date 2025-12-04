Ді Капріо у списку: голлівудські актори, які ніколи не одружувались
- Багато голлівудських акторів, такі як: Аль Пачіно, Овен Вілсон, Кіану Рівз, Майкл Б. Джордан та Леонардо Ді Капріо, ніколи не одружувалися.
- Хоча деякі з них перебувають у стосунках, вони залишаються затятими холостяками без офіційного шлюбу.
Виявляється, що у Голлівуді є чимало знаменитих чоловіків, які жодного разу не вели своїх обраниць під вінець. Вони все своє життя залишаються затятими холостяками.
24 Канал розкаже, хто входить до списку бажаних холостяків Голлівуду, та чому вони не хочуть офіційно одружуватись.
Які голлівудські актори ніколи не одружувались?
Аль Пачіно
Зірка фільмів "Хрещений батько" за все своє життя ніколи не йшов під вінець. Дуже часто заголовки ЗМІ тільки й гуділи про особисте життя Аль Пачіно, однак актор на це не зважав. Він залишився прихильником вільного підходу до стосунків.
Овен Вілсон
Ще один актор Голлівуду, який не наважується на шлюб. У його біографії є чимало злетів і падінь у романтичних стосунків, однак жодна історія не завершилась заповітним "так".
Кіану Рівз
Нещодавно мережа вибухнула новиною про те, що 61-річний актор Кіану Рівз таємно одружився з художницею Олександрою Грант. Утім, ця інформація виявилася неправдивою – про це заявила сама Олександра. Вона підкреслила, що приємних новин зараз усім бракує, однак це – фейк.
Цікаво, що у стосунках пара перебуває з 2019 року, однак актор здається не спішить з одруженням і продовжує входити до списку найбажаніших чоловіків Голлівуду.
Майкл Б. Джордан
У цьому списку актор наймолодший, однак преса переконана, що Майкл уже увійшов до списку тих чоловіків, які не планують вести під вінець свою кохану. ЗМІ відомі деякі історії про особисте життя зірки, однак зараз він зосереджений на кар'єрі й прагне приватності.
Леонардо Ді Капріо
За 51 рік життя в актора були десятки обраниць, однак жодна з них не стала не те щоб дружиною, а й просто нареченою. Сьогодні Лео перебуває у стосунках з італійською моделлю Вітторією Черетті. Та інсайдери пишуть, що голлівудський актор хоче одружитись, а от інші стверджують, що чоловік не поспішає прощатись зі статусом холостяка.
Раніше ми вже розповідали про всіх жінок Ді Капріо, з якими він зустрічався.