Не втратили здоровий глузд: які актори з серіалу "Свати" підтримують Україну

Попри те, що більшість акторів серіалу "Свати" виявились зрадниками, є й ті, хто зайняв свідому позицію. Вони не стали замовчувати війну чи закривати очі на російські злочини.

Натомість, чітко висловили свою громадянську позицію і засудили агресію окупантів. Раніше ми розповідали, хто зі "Сватів" став зрадником, а тепер у матеріалі 24 Каналу дізнаєтесь, хто з серіалу підтримує Україну.

Дивіться також Перший в Україні true-crime серіал, який з шаленим успіхом увірвався у мережу, вийде на Netflix

Хто з акторів серіалу "Свати" підтримує Україну?

Попри те, що більшість акторів серіалу "Свати" обрали сторону зрадництва – підтримують путінський режим, війну та окупацію України, – серед них є й ті, хто зайняв принципово протилежну позицію.

Одразу після початку повномасштабного вторгнення вони відкрито засудили російську агресію та стали на бік України.

Анна Кошмал

Українська акторка Анна Кошмал, яка виконала роль Жені, нині живе й працює в Україні. Вона активно знімається в українських фільмах і серіалах, грає на театральній сцені, підтримує українських військових і виховує двох дітей.

Євген Капорін

Євген Капорін – український актор, який у серіалі "Свати" зіграв непосидючого та кумедного Льоху. Нині він перебуває в Україні. Після початку повномасштабної війни актор активно допомагає ЗСУ та внутрішньо переміщеним особам.

Щоправда, на його сторінці в інстаграмі можна помітити чимало російськомовних дописів. Сам Капорін вважає, що російська мова не є "мовою окупантів" чи "мовою Путіна", тож у його соцмережах з’являються публікації як українською, так і російською.

Софія Стеценко

Софія Стеценко – українська акторка, яка зіграла Женю в дитинстві, – нині проживає за кордоном. З перших днів повномасштабної війни вона підтримала українських військових і чітко висловила свою проукраїнську позицію. Акторка спілкується українською мовою та дедалі рідше з'являється в соцмережах.

Раніше вона писала: "Я хочу, щоб кожен російський солдат, який ступив на нашу землю з метою вбивати та ґвалтувати українців, бомбардувати наші будинки й міста, дуже довго і болісно горів у пеклі".

Костянтин Чорнокрилюк

Костянтин Чорнокрилюк – ще один актор серіалу "Свати", який зіграв одного з непосидючих близнюків, Микиту. Він зайняв чітку проукраїнську позицію. Наразі актор проживає за кордоном і не надто активно ділиться подробицями свого життя, однак публічно підтримує Україну.

Олександр Феклістов

Олександр Феклістов – російський актор театру та кіно, який став чи не єдиним серед колег із серіалу "Свати", хто, попри своє громадянство, зайняв принципову позицію.

Він виїхав із Росії та, за наявною інформацією, нині проживає в Іспанії. Повертатися на батьківщину не планує, адже відкрито критикує путінський режим і висловлює солідарність з українцями.

Феклістов зізнавався, що йому соромно за дії своєї країни, тому він не має наміру повертатися до Росії й підтримувати загарбницьку політику держави-окупанта.