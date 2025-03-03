Не Юрій Борисов: хто переміг на премії Оскар-2025 у номінації "Найкращий актор другого плану"

У Лос-Анджелесі триває одна з найгучніших кінопремій у світі – церемонія нагородження Оскар. Цього року особливу увагу українських глядачів привернула номінація "Найкраща чоловіча роль другого плану".

Адже світова кіноспільнота, попри біль та руйнацію, які російські окупанти несуть в Україну, номінувала російського актора Юрія Борисова. Проте у номінації переміг Кіран Калкін.

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Хто переміг на премії Оскар-2025 у номінації "Найкращий актор другого плану"

Кіран Калкін здобув статуетку Оскара в категорії "Найкраща чоловіча роль другого плану". Актор зіграв роль у фільмі "Справжній біль". Його роботу вже відзначили на премії "Золотий глобус", а тепер Калкін отримав найбажанішу кіноперемогу у світі акторів.

Кому букмекери прогнозували перемогу у номінації "Найкращий актор другого плану"

Цього року букмекери зробили свої ставки, прогнозуючи переможців в номінації "Найкраща чоловіча роль другого плану" на Оскарі 2025. Ось як виглядали їхні прогнози напередодні церемонії нагородження:

Кіран Калкін ("Справжній біль") – 73% шансів на перемогу, що робило його фаворитом цієї категорії.

Едвард Нортон ("Боб Ділан: Нікому не відомий") – лише 8%, що свідчить про відносно низькі шанси актора на виграш.

Гай Пірс ("Бруталіст") – також 8%, з подібними шансами, як і Нортон.

Джеремі Стронг ("Учень. Сходження Трампа") – 3%, що ставило його на останнє місце серед претендентів.

Юрій Борисов ("Анора") – 8%, що ставило його на рівень з Пірсом і Нортоном, але номінація росіянина викликала багато суперечок через його політичні погляди та підтримку кремлівського режиму.

Ці прогнози показали, як букмекери оцінювали шанси акторів, виходячи з популярності їхніх ролей та очікувань від кіноспільноти.