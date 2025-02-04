Диктатор, лідер і трудоголік: що відомо про Білоуса, якого зараз звинувачують у домаганнях

Андрій Білоус є театральним режисером, педагогом, актором та драматургом. За свою кар’єру він здобув визнання в українському театральному середовищі. Білоус також має досвід роботи у навчальних закладах, зокрема він обіймав посаду старшого викладача кафедри акторського мистецтва та режисури драми в Київському національному університеті театру, кіно і телебачення імені Івана Карпенка-Карого.

Через звинувачення в сексуальних домаганнях та непристойній поведінці щодо студенток, Білоус був відсторонений від роботи в університеті, і наразі його діяльність перебуває під слідством. Ситуація привернула велику увагу громадськості, і наразі тривають перевірки щодо можливих порушень з його боку.

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Біографія Андрія Білоуса

Андрій Білоус – український театральний режисер, педагог, актор і драматург, народився 28 квітня 1976 року у місті Васильків Київської області. Він здобув вищу освіту в Київському національному університеті театру, кіно і телебачення імені Івана Карпенка-Карого, де почав свою кар'єру як викладач. З 2005 року Білоус викладав режисуру та акторську майстерність в університеті.

У 2003 році Андрій Білоус став режисером Київського академічного театру драми та комедії на лівому березі Дніпра. Через кілька років, з 2009 по 2012 рік, він очолював "Театральну майстерню Андрія Білоуса", створивши нову театральну платформу.

З 2012 року Білоус став директором та художнім керівником Київського національного академічного Молодого театру, де він продовжував свою діяльність, реалізуючи численні успішні проєкти й здобуваючи репутацію одного з провідних театральних діячів в Україні.

Однак на початку 2025 року у ЗМІ з'явилися звинувачення з боку однієї з колишніх студенток, яка звинуватила Білоуса у сексуальних домаганнях. Після розголосу, пов'язаного з цими звинуваченнями, Університет Карпенка-Карого подав заяву до Національної поліції України для проведення перевірки. Крім того, навчальний заклад ініціював службову перевірку щодо його поведінки та професійної етики.

Наприкінці січня 2025 року кілька працівників Молодого театру звернулися до Київської міської державної адміністрації з проханням про усунення Андрія Білоуса з посади на час проведення розслідування. Ця ситуація спричинила значний резонанс у театральному середовищі та серед громадськості.

Журналістка TSN.ua поспілкувалася з колишньою співробітницею Молодого театру, яка поділилася новими, приголомшливими подробицями ситуації, включаючи інформацію про особисте життя самого Андрія Білоуса.

Колишня працівниця Молодого театру, яка побажала залишитися анонімною, розповіла, що особисто вона не відчувала сексуальних домагань з боку Андрія Білоуса, однак психологічний пресинг був неймовірним. Після роботи в театрі вона пережила серйозну депресію, яка тривала близько восьми-дев'яти місяців. Вона підкреслила, що Білоус є диктатором і лідером, для якого чужі думки не мають жодного значення.

Також співрозмовниця зазначила, що Білоус дуже змінився після трагедії, яка сталася в його родині у 2023 році. Вона пояснила, що трагедія була пов'язана зі смертю 13-річної дівчинки, яка вчинила самогубство, і ця подія сильно вплинула на поведінку режисера. Як зазначила жінка, колеги в театрі порадили їй поводитися так, наче вона нічого не знає про цей випадок, оскільки ця тема не підіймалася в колективі. Вона відзначила, що після трагедії Білоус став агресивнішим і часто виливав свою агресію на інших.

При всьому цьому, я не можу назвати його поганою людиною, він трудоголік у повному значенні цього слова, він любить Театр і служить йому на 100 відсотків,

– каже експрацівниця театру.

Зі слів колишньої працівниці, в театрі зараз панує дуже напружена атмосфера, оскільки колектив поділився на два табори: один підтримує Білоуса, а інший вимагає його відсторонення від обов'язків на час розслідування. Вона зазначила, що, попри внутрішній конфлікт, вистави продовжуються, і їй складно уявити, як акторам в таких умовах. Також вона розповіла, що дружина Білоуса, актриса Ірина Білоус, вважає всі звинувачення наклепом і повністю підтримує чоловіка, тому не коментує ситуацію.

Звинувачення в сексуальних домаганнях Білоуса: що відомо

На початку 2025 року одна з колишніх студенток Київського національного університету театру, кіно і телебачення імені Івана Карпенка-Карого звинуватила Андрія Білоуса в сексуальних домаганнях. Звинувачення викликали великий резонанс серед громадськості та в театральному середовищі. У своєму зверненні дівчина стверджує, що режисер виявляв неприязнь і агресивну поведінку, що межувала з порушенням її особистих кордонів.

Після того як інформація стала публічною, Київський університет подав офіційну заяву до Національної поліції України з проханням провести розслідування щодо звинувачень, а також ініціював внутрішню службову перевірку щодо поведінки Білоуса в рамках його роботи як викладача.

У той час, як правоохоронці проводять перевірку, деякі працівники Молодого театру висловили своє обурення цією ситуацією і надіслали звернення до Київської міської державної адміністрації, закликаючи усунути Білоуса з його посади на час проведення розслідування.