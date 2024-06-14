Їхніми голосами говорять легенди: українські актори, які озвучили персонажів "Бріджертонів"
16 травня і 13 червня на Netflix відбулась прем'єра 3 сезону серіалу "Бріджертони". Ця стрічка тепер доступна для перегляду в українській озвучці.
Зовсім скоро прихильники дізнаються, чим закінчиться історія кохання Пенелопи та Коліна. А поки у матеріалі Кіно 24 ви знайдете, які відомі українські актори стали голосами персонажів у серіалі "Бріджертони".
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Хто з українських акторів озвучив героїв серіалу "Бріджертони"
Ентоні Бріджертон – Павло Скороходько
Найстаршого брата з родини Бріджертонів озвучив український актор Павло Скороходько. Цікаво, що цей же актор озвучував Гаррі Поттера і Губку Боба. Він почав свою кар'єру у телевізійному озвучуванні у 2005 році.
Бенедикт Бріджертон – Іван Розін
З першого сезону Бенедикт виявляє себе справжнім шанувальником прекрасного, захоплюючись живописом і виявляючи глибоке розуміння художнього світу. В українському дубляжі його офіційним голосом став відомий український актор театру, кіно і дубляжу, музикант, вокаліст гурту "Gouache" (2006—2012), а з 2013 року групи "US" Іван Розін.
Дафні Бріджертон – Вікторія Бакун / Семеній
Офіційним українським голосом справжнього діаманта першого сезону "Бріджертонів" стала Вікторія Бакун. Вона озвучила роль тендітної Дафні Бріджертон.
Вікторія Бакун / Фото з соцмереж акторки
Крессіда Каупер – Вікторія Москаленко
Голосом хитрої та норовливої Крессіди стала українська акторка дубляжу Вікторія Москаленко. Серед відомих стрічок, у яких вона також працювала: "Одноріжка Тельма", "Злочинці", "Крізь моє вікно: Віч-на-віч" та багатьох інших.
Колін Бріджертон – Євгеній Лісничний
Українським голосом справжнього красеня Коліна став відомий український актор Євгеній Лісничний. З першого курсу навчання він розпочав займатися дубляжем. На момент 2023 року він встиг продублювати та озвучити понад 500 ролей, включаючи проєкти оригінального контенту Netflix.
Відомі також і інші актори дубляжу цього серіалу. Зокрема такі:
- Франческу Бріджертон озвучила Єлизавета Мастаєва,
- Кейт Шарму озвучила Анна Дончик,
- Елоїзу Бріджертон озвучила Анастасія Жарнікова,
- Пенелопу Фезерінгтон озвучила Анна Павленко,
- Леді Бріджертон озвучила Олена Узлюк,
- Леді Денбері озвучила Ольга Радчук.
Таке залаштункове життя серіалів часто видається дуже цікавим для прихильників. Тому знайомтесь з серіалом "Бріджертони" ще ближче у нашому матеріалі.