Їхніми голосами говорять легенди: українські актори, які озвучили персонажів "Бріджертонів"

16 травня і 13 червня на Netflix відбулась прем'єра 3 сезону серіалу "Бріджертони". Ця стрічка тепер доступна для перегляду в українській озвучці.

Зовсім скоро прихильники дізнаються, чим закінчиться історія кохання Пенелопи та Коліна. А поки у матеріалі Кіно 24 ви знайдете, які відомі українські актори стали голосами персонажів у серіалі "Бріджертони".

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Хто з українських акторів озвучив героїв серіалу "Бріджертони"

Ентоні Бріджертон – Павло Скороходько

Найстаршого брата з родини Бріджертонів озвучив український актор Павло Скороходько. Цікаво, що цей же актор озвучував Гаррі Поттера і Губку Боба. Він почав свою кар'єру у телевізійному озвучуванні у 2005 році.

Бенедикт Бріджертон – Іван Розін

З першого сезону Бенедикт виявляє себе справжнім шанувальником прекрасного, захоплюючись живописом і виявляючи глибоке розуміння художнього світу. В українському дубляжі його офіційним голосом став відомий український актор театру, кіно і дубляжу, музикант, вокаліст гурту "Gouache" (2006—2012), а з 2013 року групи "US" Іван Розін.

Дафні Бріджертон – Вікторія Бакун / Семеній

Офіційним українським голосом справжнього діаманта першого сезону "Бріджертонів" стала Вікторія Бакун. Вона озвучила роль тендітної Дафні Бріджертон.



Вікторія Бакун / Фото з соцмереж акторки

Крессіда Каупер – Вікторія Москаленко

Голосом хитрої та норовливої Крессіди стала українська акторка дубляжу Вікторія Москаленко. Серед відомих стрічок, у яких вона також працювала: "Одноріжка Тельма", "Злочинці", "Крізь моє вікно: Віч-на-віч" та багатьох інших.

Колін Бріджертон – Євгеній Лісничний

Українським голосом справжнього красеня Коліна став відомий український актор Євгеній Лісничний. З першого курсу навчання він розпочав займатися дубляжем. На момент 2023 року він встиг продублювати та озвучити понад 500 ролей, включаючи проєкти оригінального контенту Netflix.

Відомі також і інші актори дубляжу цього серіалу. Зокрема такі:

Франческу Бріджертон озвучила Єлизавета Мастаєва,

Кейт Шарму озвучила Анна Дончик,

Елоїзу Бріджертон озвучила Анастасія Жарнікова,

Пенелопу Фезерінгтон озвучила Анна Павленко,

Леді Бріджертон озвучила Олена Узлюк,

Леді Денбері озвучила Ольга Радчук.

Таке залаштункове життя серіалів часто видається дуже цікавим для прихильників. Тому знайомтесь з серіалом "Бріджертони" ще ближче у нашому матеріалі.