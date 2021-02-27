Хто зіграє Барака Обаму у серіалі "Перша леді": фото

Зйомками серіалу "Перша леді" займається режисерка Сюзанна Бір. Канал Showtime розповів, який актор отримав роль Барака Обами у проєкті.

Роль колишнього президента США Барака Обами дісталася актору О. Т. Фаґбенлі. Він відомий за участю у телесеріалі "Розповідь служниці".

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О. Т. Фаґбенлі зіграє Барака Обаму у серіалі "Перша леді" / Фото: Deadline

Сюжет серіалу "Перша леді"

Серіал буде антологією, яка переосмислить історію лідерства у США і розповість історію крізь призму головних жінок Білого дому.

Зйомки проєкту, творцем якого є Аарон Кулі, стартують у 2021 році. Але дата виходу серіалу поки що невідома.

Акторський склад: