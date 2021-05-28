Екранізація коміксів Ніла Ґеймана "Пісочна людина": розсекретили акторів та їхні ролі

"Пісочна людина" (The Sandman) – серія коміксів, створених за сценарієм Ніла Ґеймана, що видавалася імпринтом Vertigo видавництва DC Comics. Продюсерами екранізації стали сам Ґейман разом з Девідом С. Ґоєром. Головну роль у фантастичному серіалі від Netflix виконає Том Старрідж. Про інших акторів та їхні ролі – читайте в нашому матеріалі.

Netflix у своєму твітері опублікував акторів екранізації коміксів "Пісочна людина" Ніла Ґеймана та представив їхні ролі.

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Ніл Ґейман теж опублікував у своєму твітері, що писав про кожного з цих акторів.

Отож акторський склад серіалу за мотивами коміксів "ПІсочна людина" буде таким:

Кірбі Гавелл-Баптіст – Смерть;

Дженна Коулман отримала роль окультистки Джоан Константин;

Мейсон Александр Парк – Бажання;

Донна Престон – Відчай;

Нів Волш зіграє молоду Етель Кріппс;

Джоелі Річардсон – її старшу версію;

Девід Тьюліс перевтілиться в роль Джона Ді, сина Етель;

Кіо Ра – Роуз Вокер;

Стівен Фрай – Ґілберт;

Разан Джаммаль – Літа Голл;

Сандра Джеймс Янг – Юніті Кінкейд,

Паттон Освальт озвучить Ворона Меттью.

Раніше повідомлялося ще про таких акторів, які зіграють у серіалі:

Санджив Бхаскар – Каїн;

Гвендолін Крісті – Люцифер;

Вів’єн Ашеампонг – Люсьєн;

Чарлз Денс – Родерік Берджес;

Бойд Холбрук – Корінфянин;

Асим Чоудрі – Авель.

Екранізація коміксів Ніла Ґеймана "Пісочна людина": дивіться трейлер

екранізації виступить Крістофер Нолан "Бетменіади".серіалу – Аллан Хайнберг, який працював зі серіалами "Анатомія пристрасті" та "Секс у великому місті".