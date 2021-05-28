Екранізація коміксів Ніла Ґеймана "Пісочна людина": розсекретили акторів та їхні ролі

"Пісочна людина" (The Sandman) – серія коміксів, створених за сценарієм Ніла Ґеймана, що видавалася імпринтом Vertigo видавництва DC Comics. Продюсерами екранізації стали сам Ґейман разом з Девідом С. Ґоєром. Головну роль у фантастичному серіалі від Netflix виконає Том Старрідж. Про інших акторів та їхні ролі – читайте в нашому матеріалі.
Netflix у своєму твітері опублікував акторів екранізації коміксів "Пісочна людина" Ніла Ґеймана та представив їхні ролі.
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Ніл Ґейман теж опублікував у своєму твітері, що писав про кожного з цих акторів.
Отож акторський склад серіалу за мотивами коміксів "ПІсочна людина" буде таким:
- Кірбі Гавелл-Баптіст – Смерть;
- Дженна Коулман отримала роль окультистки Джоан Константин;
- Мейсон Александр Парк – Бажання;
- Донна Престон – Відчай;
- Нів Волш зіграє молоду Етель Кріппс;
- Джоелі Річардсон – її старшу версію;
- Девід Тьюліс перевтілиться в роль Джона Ді, сина Етель;
- Кіо Ра – Роуз Вокер;
- Стівен Фрай – Ґілберт;
- Разан Джаммаль – Літа Голл;
- Сандра Джеймс Янг – Юніті Кінкейд,
- Паттон Освальт озвучить Ворона Меттью.
Раніше повідомлялося ще про таких акторів, які зіграють у серіалі:
- Санджив Бхаскар – Каїн;
- Гвендолін Крісті – Люцифер;
- Вів’єн Ашеампонг – Люсьєн;
- Чарлз Денс – Родерік Берджес;
- Бойд Холбрук – Корінфянин;
- Асим Чоудрі – Авель.
Екранізація коміксів Ніла Ґеймана "Пісочна людина": дивіться трейлерСценаристом екранізації виступить Крістофер Нолан "Бетменіади". Шоураннер серіалу – Аллан Хайнберг, який працював зі серіалами "Анатомія пристрасті" та "Секс у великому місті".