Екранізація коміксів Ніла Ґеймана "Пісочна людина": розсекретили акторів та їхні ролі

28 травня 2021 , 08:02
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Джерело:

твітер Netflix Geeked

"Пісочна людина" (The Sandman) – серія коміксів, створених за сценарієм Ніла Ґеймана, що видавалася імпринтом Vertigo видавництва DC Comics. Продюсерами екранізації стали сам Ґейман разом з Девідом С. Ґоєром. Головну роль у фантастичному серіалі від Netflix виконає Том Старрідж. Про інших акторів та їхні ролі – читайте в нашому матеріалі.

Netflix у своєму твітері опублікував акторів екранізації коміксів "Пісочна людина" Ніла Ґеймана та представив їхні ролі.

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Ніл Ґейман теж опублікував у своєму твітері, що писав про кожного з цих акторів. 

Отож акторський склад серіалу за мотивами коміксів "ПІсочна людина" буде таким: 

  • Кірбі Гавелл-Баптіст – Смерть;
  • Дженна Коулман отримала роль окультистки Джоан Константин;
  • Мейсон Александр Парк – Бажання;
  • Донна Престон – Відчай;
  • Нів Волш зіграє молоду Етель Кріппс;
  • Джоелі Річардсон – її старшу версію;
  • Девід Тьюліс перевтілиться в роль Джона Ді, сина Етель;
  • Кіо Ра – Роуз Вокер;
  • Стівен Фрай –  Ґілберт;
  • Разан Джаммаль – Літа Голл;
  • Сандра Джеймс Янг – Юніті Кінкейд,
  • Паттон Освальт озвучить Ворона Меттью.

Раніше повідомлялося ще про таких акторів, які зіграють у серіалі:

  • Санджив Бхаскар – Каїн;

  • Гвендолін Крісті – Люцифер;

  • Вів’єн Ашеампонг – Люсьєн;

  • Чарлз Денс – Родерік Берджес;

  • Бойд Холбрук – Корінфянин; 

  • Асим Чоудрі – Авель.

Екранізація коміксів Ніла Ґеймана "Пісочна людина": дивіться трейлер 

Сценаристом екранізації виступить Крістофер Нолан "Бетменіади". Шоураннер серіалу – Аллан Хайнберг, який працював зі серіалами "Анатомія пристрасті" та "Секс у великому місті".
Автор: Наталія Гулій