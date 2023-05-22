Перформанс стався перед показом фільму російського виробництва "Кислота" французького режисера Жюста Філіппо. На червоній доріжці зірка з’явилася разом з іншими відомими знаменитостями.

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Ілона Чернобай облила свою жовто-синю сукню штучною кров’ю

На 76-му Каннському кінофестивалі Ілона Чернобай вдала, що поправляє сукню, проте раптово витягнула капсулу зі штучною кров’ю, підняла і роздушила її над головою. Охоронці швидко прибігли до дівчини та забрали її, втім, Ілона лише посміхнулася на камеру, адже досягла своєї мети – привернула увагу глядачів до війни в Україні.

Мені вдалося виконати свою місію! Я використала свій шанс і цим вчинком нагадала, що відбувається в Україні!,

– написала Ілона Чернобай у своєму інстаграмі.

Блогерка також зазначила, що "по Каннській доріжці прямо зараз ходять блогери та продюсери окупантів, які представляють свої фільми на фестивалі!". "Мене це все стосується особисто! Я з Україною в серці. Я зробила те, що повинна була! Мені тепер заборонений вхід на фестиваль і багато інших заходів, але воно того вартує! Пишаюсь собою, що я змогла! Хоч було і дуже-дуже страшно", – доповнила вона.

Ілона Чернобай облила себе штучною кров’ю у Каннах: дивіться відео

Реакція мережі

"Боже, охорона так пхала тебе, ніби ти терорист. Якось легше могли б";

"Як же вони всі хочуть забути й не бачити того, що відбувається в Україні. Боже, здорові бугаї кинулися на ту дівчину. Як боляче від цього всього, що нас вбивають, а всім в цілому пофіг";

"Нехай весь світ бачить!";

"Ой, а що таке? Свято псувати не можна? Ілона величезний респект тобі!";

"Подивіться на оточення, ніхто й уваги не звертає, що відбувається";

"Пишаємось, аж сльози на очах, слава Україні".

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Україна та Каннський кінофестиваль