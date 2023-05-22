Перформанс стався перед показом фільму російського виробництва "Кислота" французького режисера Жюста Філіппо. На червоній доріжці зірка з’явилася разом з іншими відомими знаменитостями.
Дивіться також Акторка "Величного століття" одягнула сукню російської модельєрки у Каннах й мовчить про війну
Ілона Чернобай облила свою жовто-синю сукню штучною кров’ю
На 76-му Каннському кінофестивалі Ілона Чернобай вдала, що поправляє сукню, проте раптово витягнула капсулу зі штучною кров’ю, підняла і роздушила її над головою. Охоронці швидко прибігли до дівчини та забрали її, втім, Ілона лише посміхнулася на камеру, адже досягла своєї мети – привернула увагу глядачів до війни в Україні.
Мені вдалося виконати свою місію! Я використала свій шанс і цим вчинком нагадала, що відбувається в Україні!,
– написала Ілона Чернобай у своєму інстаграмі.
Блогерка також зазначила, що "по Каннській доріжці прямо зараз ходять блогери та продюсери окупантів, які представляють свої фільми на фестивалі!". "Мене це все стосується особисто! Я з Україною в серці. Я зробила те, що повинна була! Мені тепер заборонений вхід на фестиваль і багато інших заходів, але воно того вартує! Пишаюсь собою, що я змогла! Хоч було і дуже-дуже страшно", – доповнила вона.
Ілона Чернобай облила себе штучною кров’ю у Каннах: дивіться відео
Реакція мережі
- "Боже, охорона так пхала тебе, ніби ти терорист. Якось легше могли б";
- "Як же вони всі хочуть забути й не бачити того, що відбувається в Україні. Боже, здорові бугаї кинулися на ту дівчину. Як боляче від цього всього, що нас вбивають, а всім в цілому пофіг";
- "Нехай весь світ бачить!";
- "Ой, а що таке? Свято псувати не можна? Ілона величезний респект тобі!";
- "Подивіться на оточення, ніхто й уваги не звертає, що відбувається";
- "Пишаємось, аж сльози на очах, слава Україні".
Зверніть увагу Люк Скайвокер показався в унікальній вишиванці, другу таку планує розіграти: неймовірне фото
Україна та Каннський кінофестиваль
- Тьєррі Фремо, директор Каннського кінофестивалю, заявив перед початком заходу минулого тижня, що він висловлює солідарність з Україною.
- На церемонії відкриття фестивалю 16 травня французька актриса Катрін Денев вшанувала пам'ять жертв війни, прочитавши вірш української поетеси Лесі Українки "Надія".
- Нагадаємо, на торішньому кінофестивалі в Каннах українка влаштувала на червоній килимовій доріжці акцію протесту проти російських військ. Вона роздяглася догола й показала бодіарт на грудях "Досить нас гвалтувати".
- Демонстрація відбулася на тлі повідомлень про те, що російські солдати здійснюють акти сексуального насильства щодо жінок в Україні.