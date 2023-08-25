Нехай ображається на мене, – Назар Задніпровський прокоментував скандал із серіалом Горбунова

Український актор Назар Задніпровський, відомий за франшизою "Скажене весілля" висловився про скандал із серіалом "Інгулець". Його мали зняти за 33 мільйони державних коштів, проте Горбунов нещодавно відмовився від фінансування.

Задніпровський розповів, що дуже поважає Юру, проте вважає, що у наш час варто знімати патріотичне кіно. Він впевнений, що шоумен зробив помилку, що взяв участь у державному мистецькому конкурсі, передає 24 Канал.

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Назар Задніпровський прокоментував скандал із серіалом Горбунова

Відомий український актор театру і кіно Назар Задніпровський в інтерв'ю Олесі Бацман підкреслив, що сьогодні варто знімати розважальний контент, але не за державні кошти.

"Дуже болюче для мене питання. Я дуже люблю і поважаю Юрія Горбунова. Я дуже вдячний йому за все, що він для мене зробив. Якщо в наш час виділяти гроші на кіно, то воно має бути патріотичне. Метою Юрія і його команди було зняти розважальний, гумористичний контент, щоб підняти настрій народу", – сказав він.

Думаю, що сценарій був написаний до 2022. Зараз це теж необхідно, але не за бюджетні кошти. Це помилка. Нехай ображається на мене. Купа спонсорів, друзів у нього, які його обожнюють і спокійно виділили б мільйони. Не потрібно було за ці 33 мільйони з бюджету братися. Зараз дійсно дрони потрібні. Єдина помилка, що бюджетні кошти були взяті не на т. е. Потрібен патріотичний розважальний контент, на не за державні кошти,

– прокоментував Задніпровський.



Назар Задніпровський / Фото з соцмереж

До слова, нещодавно Юрій Горбунов дав інтерв'ю Аліні Доротюк і визнав, що взяти кошти у держави на комедійний 24-серійний "Інгулець" справді було помилкою.

За сюжетом "Інгульця", двоє талановитих айтішників, Максим та Данило, втікають з фронтового Харкова і, по дорозі на Львів, опиняються на Кіровоградщині в смт Інгулець, де всім керує фермер Олексій Паровоз по кличці Батя. Програмістів записують до місцевої самооборони й призначають чергувати на місцевий блокпост і час від часу працювати на фермі. Чимало українців вважають, що сюжет "Інгульця" був злизаний з російського "Жуки. Більше про це читайте тут.