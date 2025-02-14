Про харасмент в університетах, кіно та мову: розмова з зіркою "Спіймати Кайдаша" Дариною Фединою

Дарина Федина стала широко відома українському глядачеві після ролі Мелашки у культовому серіалі "Спіймати Кайдаша". А нещодавно акторка зіграла у новому урбаністичному трилері Тараса Дроня "Дім за склом".

Редакція Кіно 24 поспілкувалася з Дариною. Яке місце у її житті займає проєкт "Спіймати Кайдаша"? Що вона думає про тренд повернення до російської мови? Чи доводилося їй стикатися з харасментом та сексуальними домаганнями в університеті Карпенка-Карого? Про все це та багато іншого читайте далі у рамках проєкту "Інтерв'ю24".

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Я дуже багато чим завдячую Кайдашам, – про перший досвід зйомок

Дарино, ви здобули популярність після ролі у серіалі, який просто обожнюють українці, – "Спіймати Кайдаша". Розкажіть, яке місце цей проєкт займає у вашому житті?

Особливе. Це мій перший досвід зйомок, перший великий проєкт загалом, я дуже багато чим завдячую Кайдашам.

Як ви думаєте, це завершена історія, чи потрібне продовження?

Цінність цієї історії якраз в тому, що вона не завершена, як ви кажете. Це спонукає глядача перебирати в голові ряд можливих кінцівок і все одно не припиняти думати про серіал, оскільки остаточної відповіді на те, як же все закінчилось, немає. Вважаю, що продовження не потрібне.



Дарина Федина у "Спіймати Кайдаша" та сьогодні / Колаж Кіно 24

Не вистачає людей з чіткою національною позицією, – про українське кіно

Нещодавно ви зіграли у новому українському трилері "Дім за склом". Розкажіть, як потрапили в цей проєкт?

Так само як і решта акторів – через кастинг.

Ви працювали з провідною українською акторкою Іриною Островською, чи було вам комфортно разом у кадрі та поза ним?

Так, з Ірою комфортно працювати, вона дуже безпосередня, а ще смішна, тому було приємно перебувати з нею на майданчику. В кадрі також було зручно, бо вона професіонал своєї справи й, на мою думку, талановита акторка.

Радимо Фільм "Дім за склом", шароварщина в кіно, мовне питання: інтерв'ю з акторкою Іриною Островською

"Дім за склом" – це доволі новий рівень кінематографа в Україні. Що ви думаєте про сучасне українське кіно, чи відчуваєте ви зміни?

Український кінематограф розвивається і змінюється. Не так стрімко, як міг би, бо повномасштабне вторгнення пригальмувало цей процес. Хоча, з іншого боку, деякі моменти й пришвидшило, як, наприклад, орієнтування на російський ринок чи спільне серіальне виробництво з росією і білоруссю (назви країн, які воюють проти України, написано з маленької букви на прохання Дарини Федини – 24 Канал) припинилося, і це тільки на краще.

На вашу думку, чого зараз не вистачає нашому кінематографу?

Не вистачає людей з чіткою національною позицією, які не йтимуть на компроміси з совістю. І фінансування.

Чи на часі зйомки розважальних фільмів? До прикладу, нещодавно в кінотеатрах вийшла комедія "Коли ти вийдеш заміж?", у якій знялася ваша колега по "Спіймати Кайдаша" – Антоніна Хижняк.

Мені, відверто кажучи, не подобається подібне кіно. Але на колір і смак товариш не всяк. Добре, що в нас є різні продукти. Головне, що цей фільм знімається в Україні, з українськими акторами та українською мовою.

Ці історії викликають жах і огиду, – про сексуальні домагання в університетах

Сьогодні в Україні нарешті порушили питання про сексуальні домагання, маніпуляції та харасмент викладачів у університетах. У своїх соцмережах ви також поширювали дописи студентів, які більше не мовчать про ці проблеми. Як ви ставитесь до цих історій?

Ці історії викликають жах і огиду. І страх. І сподівання справедливого покарання кривдникам.



Дарина Федина / Фото Оля Дмитрів

Чи стикалися ви особисто з подібними ситуаціями?

Ні, але ще навчаючись в університеті Карпенка і вже по випуску з нього, чула різні історії. Деякі безпосередньо від постраждалих, деякі – від людей, що були свідками.

Як ви думаєте, чому студенти стільки часу замовчували про ці проблеми в університетах?

Бо наважитися розповісти щось настільки жахливе і зруйнувати цим образ майстра, заслуженого чи народного діяча, людини, яка має владу і вплив – звичайно, що важко, страшно і здається подекуди неможливим. Враховуючи той психологічний тиск, якому піддаються студенти, і інколи бояться висловити свою думку стосовно найпростіших речей, не дивно, що вони вибирають мовчати.

Бо що важить слово бездарних, тупих, неталановитих, які нікуди не проб'ються і не будуть ніде працювати за професією, і так далі по класичному списку фраз, якими послуговуються викладачі, дітей проти слова людини з кар'єрою і славою?

Це страшно, – про мовне питання, громадянську позицію та байдужість людей

Дарино, якщо подивитись на ваші соцмережі, щоденно ви поширюєте багато ініціатив та зборів. Дякую вам за таку позицію. Чи відчуваєте ви, що люди стали байдужими та починають звикати до війни?

Звичайно. Це страшно.



Дарина Федина / Фото Василь Демків

Ви маєте радикальні погляди щодо української мови та закликали не допускати "хороших росіян" в наш інформаційний простір. Та на вулицях українських міст все частіше можна почути мову ворога. Чи помічаєте ви таку ситуацію?

Зараз ніби якийсь тренд на повернення до російської й нормалізації її, який я не розумію.

Вибачте, але вважаю людей, які не бачать проблеми в російській мові, недалекими.

Чи є, на вашу думку, сьогодні місце для "лагідної українізації"?

Лагідна українізація не спрацювала. Можливо, час спробувати й жорстку.

Наближається кінопремія Оскар-2025. І якщо минулого року українці мали чим пишатися, адже "20 днів у Маріуполі" переміг у своїй номінації, то цього року на найпрестижнішу кінопремію у світі номінований російський актор, який обрав позицію "мовчуна". Як вам здається, чи не починає світ забувати про війну в Україні?

Світ має безліч своїх проблем. Як він може не забувати про війну в Україні, якщо самі ж українці, живучи у країні, де йде війна, забувають про неї? Це, звісно ж, риторичне питання.



Дарина Федина / Фото Ганнуся Ярмоленко

Свого часу зробила ставку на це, – про особисте життя та чим займається зараз

Після проєкту "Спіймати Кайдаша" та перед "Дім за склом" ви не так активно знімалися у великих фільмах чи серіалах. Розкажіть, чим ви займаєтесь зараз? Чи плануєте продовжувати свою кар'єру в кіномистецтві?

Наразі я граю у театрі імені Леся Курбаса та театрі імені Марії Заньковецької. Свого часу зробила ставку на це, тому не так активно брала участь у зйомках. Продовжувати кар'єру у кіно, звісно, планую.

Чи є у вашому графіку місце для особистого життя? Чи вільне зараз ваше серце?

Наразі обираю особисте залишати особистим.