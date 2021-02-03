Українка в Голлівуді: Кетрін Винник розповіла, як знімався трилер "Захисник"

Голлівудська актриса українського походження Кетрін Винник невдовзі буде радувати глядачів своєю появою у трилері "Захисник". Прем'єра фільму запланована на 11 лютого 2021 року. Як Кетрін Винник погодилась на роль у фільмі "Захисник" та її враження від сюжету і співпраці з Ліамом Нісоном – читайте на Kino 24.

Джерело: 24 канал

Кетрін Винник – одна з тих актрис, які можуть прийняти удар. При тому абсолютно в прямому сенсі цього виразу. Канадсько-американська акторка з українським корінням не тільки вдало починала кар'єру з комедій, плавно перейшовши в драматичні ролі, закріпивши свій зоряний статус культовим шоу "Вікінги", але і не соромиться бути справжнісінькою лиходійкою, благо для цього дублери їй не потрібні. Чорні пояси з тхеквондо, карате, призові місця на престижних змаганнях і власна школа бойових мистецтв – хто ще може таким похизуватися з голлівудських актрис?

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Кетрін Винник у серіалі "Вікінги" / Фото Пресслужба

Сама Кетрін не раз зізнавалася, що до складнощів її частково підготували батьки.

"Мої українські батьки були трохи суворішими, ніж у багатьох моїх канадських друзів. Вони більше звертали увагу на дисципліну, при цьому ніколи мене не кривдили. Але графік був складним: я повинна була добре вчитися, відвідувати секції не менше 3 – 4 разів на тиждень, вчитися в греко-католицькій недільній школі, а також не пропускати свої обов'язки в українській скаутській організації "Пласт". І я їм за це вдячна", – розповіла актриса виданню Real Style.

11 лютого в українських кінотеатрах стартує новий трилер "Захисник" режисера Роберта Лоренца – постійного продюсера і соратника Клінта Іствуда. За сюжетом фільму, колишній військовий Джим у виконанні Ліама Нісона живе відокремленим життям на своєму ранчо біля кордону Мексики, але по волі випадку йому доведеться врятувати хлопчика, за яким женуться бійці мексиканського картелю, і тільки Джим зможе допомогти дитині.

Кетрін Винник у стрічці "Захисник" грає роль Сари – падчерки головного героя, і за сумісництвом, федерального агента, якій доведеться обирати між обов'язком і справедливістю.

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Перед прем'єрою журналісти 24 каналу поговорили з актрисою про її новий фільм, роботу з Ліамом Нісоном і режисерській школі Клінта Іствуда.

Що Вас привабило в "Захиснику", як тільки Ви дізналися про проєкт і прочитали сценарій?

Ліам Нісон. Просто отримала шанс попрацювати з ним. Я велика прихильниця "Списку Шиндлера", його ранніх історичних епіків, і, звичайно ж, франшизи "Заручниця". Як тільки я дізналася про його участь у фільмі, це було моїм першим імпульсом – хочу потрапити в проєкт!

Друге – сценарій. Це трилер з серцем, такі тексти не залишають байдужими.

Як Вам працювалось з Ліамом Нісоном? Чи було що-небудь, що Ви, можливо, перейняли з його манери гри, ставлення до зйомок?

Незважаючи на свій статус, зірковість, розписаний графік – коли він бере участь в проєкті, то викладається на 200%. Це вплинуло на ставлення всієї команди. У свої рідкісні вихідні дні він приходив на майданчик просто, щоб відрепетирувати текст з нами, щоб все було готово.



Ліам Нісон та Кетрін Винник у фільмі "Захисник" / Фото Пресслужба фільму

Граючи Сару, його падчерку, ми багато говорили про сім'ю, про пріоритети, про те, чи може бути обов'язок вищим сімейних зв'язків і за яких обставин. Це було неймовірно, таке ставлення до роботи та колег – величезна рідкість. У ці моменти я розуміла, що виділяє трилери з Ліамом Нісоном від інших жанрових фільмів – це сердечність й автентичність фільмів. А у випадку із "Захисником" ще й додалася дуже актуальна і болюча тема для нашого суспільства.

У фільмі Джим приймає складне рішення піти не тільки проти мексиканського картелю, а й проти представників американської влади, що ставить вибір вже перед Вашою героїнею Сарою, адже вона федеральний агент.

Так, саме такі нюанси ми обговорювали. Я розумію, що у Джима не було іншого вибору, окрім як забрати хлопчика і намагатися привести його в Чикаго до родичів. І він не наївна людина, аж ніяк. Він досвідчений професіонал і розумів, які наслідки це спричинить. Але Сара, яка намагається одночасно знайти Джима, слідуючи по п'ятах за ним і бійцями картелю, також намагається допомогти йому, йдучи проти професійної етики. Вона розуміє наслідки, але вчинити інакше не може. Це дуже сильна тема. Професійний обов'язок проти справедливості.



Кетрін Винник у фільмі "Захисник" / Фото Пресслужба фільму

Що Вам найбільше подобається у стосунках Джима та Сари?

Чесність. Це взагалі найважливіше в сім'ї.

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Режисер "Захисника" Роберт Лоренц багато років працював пліч-о-пліч з Клінтом Іствудом. Розкажіть, як Вам працювалося з ним?

З Робертом було дійсно здорово працювати. Хоча проєкт стартував у доковідний час, але вперше ми з ним говорили саме по скайпу. Він дуже підготовлений режисер і чудова людина.

Що стосується його стилю, я не працювала з Клінтом Іствудом, але, як і всі в кіно, чула про його методі роботи. Мені здалося, що Роберт багато в чому перейняв "іствудский" стиль кіновиробництва. Один з принципів – ретельно відбирати відповідних акторів та давати їм можливість робити свою роботу без постійних підказок. Для підготовки створювалася дуже відкрите середовище, що сприяє спілкуванню за кадром. І результат – з 1 – 2 дублів був ідеальний.

Як і у Іствуда, на майданчику ніколи не підвищують голос, ніхто не воює за авторитет, всі зайняті своєю роботою і довіряють один одному. Він довіряє вам як акторові, а ви довіряєте йому як режисерові.

Ще дуже сильний момент – це використання елементів того, що відбувається навколо вас у сцені. Якщо в ваших дублях на задньому плані деренчить вентилятор, ви просто граєте в цій максимально природному середовищі, не намагаючись це виправити. Або, якщо ви знімаєте сцену, де багато пилу або чогось ще, ви просто використовуєте це. Мені подобається такий стиль кіновиробництва, тому що він виразно тримає вас в моменті. І ніхто навіть не думає включати статус "діви" та вимагати надмірного комфорту.



Роберт Лоренц на знімальному майданчику / Фото Пресслужба

Роберт Лоренц в інтерв'ю також підкреслював, що фільм в якійсь мірі досліджує людський стан. Що, на Вашу думку, глядачі запам'ятають, подивившись "Захисника", крім задоволення від нового трилера та екшену?

Ми торкаємося безумовно дуже актуальної теми, навколо якої закручується сюжет. Мова про кордон між США та Мексикою. Як втримати баланс між безпекою та людським ставленням до тих, хто потребує допомоги, тим хто хоче почати нове життя?

Також це історія про людяність. Про те, як Джим розуміє, що у дитини є один шанс на виживання і тільки він сам може допомогти хлопчикові. А моя героїня Сара намагається вибирати між роботою і захистом вітчима. Я думаю, що це саме по собі веде до цікавої динаміки, яку ви зможете вловити на екрані.

Це душевна історія. Якщо ви великий шанувальник Ліама Нісона і класичних трилерів про героїв-одинаків, ви станете великим прихильником "Захисника".

Який для Вас був найпам'ятніший момент на знімальному майданчику?

Найпам'ятніший момент? Той факт, що Ліам Нісон прийшов у свій вихідний і прочитав зі мною репліки перед камерою. Я думаю, це було просто приголомшливо – просто побачити, як інший актор проявляє таку щедрість. Більшість акторів з його популярністю і навіть менше – не грають зі спини, вони знімаються тільки обличчям до камери, а потім, коли настає ваша черга – його замінюють дублером. Це безперечно мій улюблений момент в професії, просто щоб хтось, особливо така величина, зробив все, щоб допомогти вам у грі. Ви не часто бачите це – я в цьому бізнесі давно.

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