Кіно – наш інструмент боротьби: розмова з Євгенією Крігсхайм про Kharkiv MeetDocs в умовах війни

У жовтні відбудеться найбільший на сході України фестиваль Kharkiv MeetDocs. Під час повномасштабного вторгнення організувати такий захід дуже непросто. Як це відбувалося і чому важливо мистецтвом говорити про війну – читайте у нашому інтерв’ю з директоркою, засновницею та кінопродюсеркою Kharkiv MeetDocs Євгенією Крігсхайм.

За словами Євгенії Крігсхайм, фестивальне життя – це зустрічі, обмін досвідом та емоціями. У 2022 році міжнародний Kharkiv MeetDocs – особливо важливий, адже ми не маємо дати забути світові про війну в Україні, повідомляє 24 канал.

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У межах проєкту "Інтерв’ю 24" директорка, засновниця міжнародного фестивалю документального і художнього кіно Kharkiv MeetDocs та кінопродюсерка Євгенія Крігсхайм поділилася, чому вирішила заснувати цей захід, що стало справжнім викликом під час організації 6-го фестивалю, про особливу візуальну концепцію та багато іншого цікавого.

Зокрема зазначила про те, що культура не може бути поза політикою, адже українські режисери, актори, продюсери використовують будь-який майданчик, подію, щоб привернути увагу світу до України, розказати її історію, наголосити на тому, що зараз відбувається.

Також Євгенія Крігсхайм поділилася, що завдяки міжнародній допомозі та колабораціям, українське кіно після перемоги набуде міцності та досвіду. "Зараз знімається багато документальних фільмів і вони дуже актуальні – це як задокументовані свідки історичного моменту. По-троху розпочинаються зйомки епічних історій мужності і гідності, які увійдуть в історію кіно. "Буде знято багато героїчних фільмів та рефлексій. Цьому допомогатиме увесь світ, навіть Голлівуд", – наголосила вона.

Інтерв’ю з Євгенією Крігсхайм

Про ідею створення та локації Kharkiv MeetDocs

Kharkiv MeetDocs відбуватиметься у Києві та онлайн з 1 по 6 жовтня 2022 року.

Вітаю, Євгеніє. Цьогоріч відбудеться шостий міжнародний фестиваль документального і художнього кіно Kharkiv MeetDocs. Нагадайте, як взагалі виникла ідея заснувати найбільший фестиваль на сході України?

Ідея створення фестивалю в Харкові прийшла до мене ще в 2016 році – після того, як, занурившись у світове фестивальне життя з нашими фільмами, я відзначила, що в моєму рідному Харкові не існує (на той момент) жодного кінофестивалю.

На тому етапі харківське культурне життя розділилось, на мою думку, на три вектори:

розважальний комерційний контент;

ініціативи міського самоврядування;

перформанси справжнього харківського андерграунду.

Щоб надати голосу митцям цього великого регіону необхідно було створити масштабний творчий майданчик, який би міг об'єднати покази кіно, зустрічі з міжнародною кіно- та культурною спільнотою, допоміг відрефлексувати суспільні проблеми через бойові дії на сусідньому Донбасі та війну в Україні загалом.

Kharkiv MeetDocs став саме таким майданчиком, а через рік ми розширили назву до Eastern Ukrainian Film Festival, що цілком відповідає фокусу фестивалю.

Традиційно він проходив у Харкові. У жовтні 2022 року фестиваль відбудеться у Києві у змішаному форматі. Як ви все ж в умовах абсолютної невизначеності вирішили організувати захід?

Мені здається, що багато хто з нас переживає, що робить недостатньо для нашої перемоги, і ці думки можуть отруїти всі спонукання внести свій вклад і стати справжнім тилом для всіх героїв, що відстоюють нашу свободу на фронті.

Але кожен з нас має ресурс зробити те найкраще, що в нього виходить, і саме тому ми організовуємо цьогорічний фестиваль.

Документалістика – не тільки спосіб зафіксувати період часу, але й потужний інструмент доказової бази військових злочинів та боротьби з фейками. Кіно – це наш інструмент боротьби.

У Києві пройдуть основні покази програми, творчі зустрічі, панельні дискусії та деякі воркшопи. Також частину програми покажемо в режимі онлайн, задля охоплення більшої кількості глядачів і харків’ян зокрема. Третій вектор – це покази за межами України, які стануть частиною української культурної дипломатії.

Якщо ми привернемо увагу до гострих, болючих тем, не дамо забути про війну і зникнути їй з перших новинних шпальт – добре. Бо це наша ціль і місія зараз.



Євгенії Крігсхайм розповіла про створення Kharkiv MeetDocs / Фото з фейсбуку директорки

Про підготовку до фестивалю та справжні виклики

Як тривала підготовка над Kharkiv MeetDocs під час війни?

По-перше, підготовка цього року дуже складна, бо насамперед ми не маємо стабільності і не можемо впевнено планувати. По-друге, відчувається інший темп життя та роботи, які диктують нам ті обставини, у яких опинився кожен з нас. З іншого боку – як ніколи відчувається зацікавленість та фокус України у світі і треба поспішати використати її для досягнення своїх національних інтересів, а нестача держфінансування перекривається партнерскими проєктами. Зараз важливо підтримувати один одного.

Що стало справжнім викликом?

Зробити фестиваль у Києві, а не в рідному Харкові. Звичайно, в Києві більше можливостей, кінотеатрів, креативної та культурної спільноти, майже вся зіркова плеяда сконцентрована саме тут, але це стане для нас унікальним досвідом, бо робити церемонію нагородження або робити всі дні фестивалю без статитичних даних та досвіду по цьому місту – виклик для всієї сталої команди фестивалю.

Скільки людей зараз працює над організацією кінофестивалю? Розкажіть про команду фестивалю.

Зараз над фестивалем працюють 14 колег, але під час показів ми подвоїмо цю цифру. Поки що ми працюємо дистанційно, дякувати періоду пандемії і структурі, яку ми напрацювали за ці 2 роки.

Мої колеги перебувають в різних містах та країнах, дехто під бомбардуванням в Харкові. Багато харківських друзів та колег пішли на фронт, і ми чекаємо на їхнє повернення і молимось за них кожного дня. Кожен робить те, що може.

Дуже сподіваюсь знову побачити їх у мирному Харкові.



Євгенії Крігсхайм розповіла про підготовку Kharkiv MeetDocs 2022 / Фото з фейсбуку директорки

Фестивальне кіно має мати потужний меседж, – про відбір фільмів

Як відбувається відбір фільмів?

Насамперед фестивальне кіно має відповідати критеріям художньої цінності, мати потужний меседж, унікальне режисерське бачення та зрозумілу структуру. Якщо ми бачимо гарну історію, ми сприймаємо її легше, бо проєктуємо її на себе. Звичайно, є різні формати, деякі фестивалі спеціалізуються на них або на конкретних темах, але найбільші фестивалі світу концентруються все ж таки на вищезгаданому.

У нашому випадку ми приділяємо особливу увагу документальним фільмам із соціально-політичними важливими темами, а також темами, що стосуються східноукраїнських регіонів. У нашій програмі будуть і художні фільми, але вони повинні бути створені на реальних подіях і відображати події з художньої точки зору.

У національному конкурсі нам не важлива прем’єрність: з художної точки зору переможця відбирає суто міжнародне високопрофесійне жюрі, а з соціально-важливої – глядацька аудиторія. У відборі позаконкурсних хітів ми приділяємо увагу, окрім іншого, українській прем’єрності, актуальності та відзнакам топових фестивалів, таких як Санденс, Берлінале та Канни. До секції ретроспектив потрапляють не застарілі, але неодмінно гарні фільми, яким було приділено з тих або інших причин недостатньо уваги (часто це помилкова дистрибуція або форс-мажорні обставини прокату).

Цього року ми формуємо цю секцію з ігрових та документальних стрічок, які в контексті повномасштабного вторгнення набули ще більшої актуальності.

Минулого року програма фестивалю і переможці були занесені у найбільшу базу даних про кінематограф IMDb. Чи були ви залучені до цього? Розкажіть про це.

Це повністю заслуга нашого програмера Дениса Буданова. Він не тільки член української спілки кінокритиків, але й престижної міжнародної FIPRESCI. Бути представленими на цій платформі – це як мати закордонний паспорт. Він у нас тепер є (Усміхається).



Євгенії Крігсхайм / Фото з фейсбуку кінопродюсерки

"Ми об’єднаємо наші голоси культурної дипломатії і поспілкуємось на важливі теми"

Kharkiv MeetDocs Eastern Ukrainian Film Festival приймає заявки до участі в 4-х конкурсних програмах, серед яких — Національний конкурс (дедлайн 25 серпня), програма War Diaries (дедлайн 31 серпня), конкурс Pitching для проєктів у девелопменті (дедлайн 31 серпня) та конкурс українського незалежного короткого метру Бардак (дедлайн 1 вересня).З 1-го серпня прийом заявок на конкурсні програми (Національний конкурс, War Diaries та Pitching) відбувається за символічний донат у розмірі 5 доларів. Усі кошти спрямовуються до призового фонду фесту.Деталі можна почитати на сайті , в інстаграмі та фейсбук-сторінці фестивалю.

Очевидно, на фестивалі буде чимало відомих акторів та режисерів. З ким плануєте організувати творчі зустрічі?

Безумовно. Дуже важко планувати наперед, бо багато хто виїхав з країни або з Києва, але до кожного фільму ми плануємо запросити творчу групу, амбасадорів та друзів фестивалю. Ми об’єднаємо наші голоси культурної дипломатії і поспілкуємось на важливі теми. Фестивальне життя — зустрічі, обмін досвідом, емоціями і ця складова повинна супроводжувати кожен фестивальний рух.

"В улюбленому кінотеатрі "Жовтень": де відбудуться офлайн-події заходу

Зрозуміло, що кожен період, який ми проживаємо, вимагає своїх правил безпеки на різних заходах. Минулого року ви контролювали, аби відвідувачі прийшли у масках та дотримувалися певної дистанції, цього – аби було укриття у разі ракетної небезпеки. Скажіть, чи відомі вам вже локації, де відбуватимуться офлайн події?

Безпека учасників та гостей кінофестивалю це, безумовно, питання номер один цьогоріч. Ми довго думали щодо офлайн-відкриття і таки наважилися. Воно, як і низка інших заходів у межах фестивалю, проходитиме в улюбленому багатьма кінотеатрі "Жовтень". Крім того, у нас є і гарні новини щодо формату та платформи проведення онлайн-заходів, про що ми розкажемо зовсім скоро.

Поки увесь світ шукає інші відтінки, для нас не існує нічого, окрім зла і добра, – про візуальну концепцію фестивалю

Інтерв'ю24 " – проєкт на сайті 24 каналу про найважливіші теми. Розмови, які змінюють країну на краще.Авторка проєкту – заступниця головної редакторки сайту Анастасія Зазуляк.

Цьогоріч ви змінили візуальну концепцію фестивалю. Розкажіть про це. Що стало для вас справжнім символом?

Наша айдентика та її кольори набули цьогоріч нового сенсу, через них ми сигналізуємо фокуси програми. Поки йде війна, для нас, українців, вона має лише два кольори: чорний та білий. Поки увесь світ шукає інші відтінки, для нас не існує нічого, окрім зла, яке вторглось на нашу землю, і добра, яке має його перемогти.

Ключові жовтий та блакитний символізують нашу мужність та стійкість, яким показав себе Харків, і які дають надію на звільнення окупованих територій. Ниточка червоного – це пролита за свободу кров українців. На віжуалах ми зображуємо найважливіші харківські пам’ятки, які постраждали від ракет окупантів, а пам’ятник Шевченку містянам довелось обкласти мішками з піском. Ми обвели їх жовтою лінією, яка символізує захист та відсіч.

Харків, як місто-герой, захищається як може від щоденних бомбардувань і кожний обстріл нестерпно болить нам.



Візуальна концепція Kharkiv MeetDocs 2022 / Фото з фейсбуку фестивалю



Візуальна концепція Kharkiv MeetDocs 2022 / Фото з фейсбуку фестивалю

Про донати для ЗСУ

Чи буде відбуватися збір для ЗСУ? Як він проходитиме, як можна долучитися?

Ми плануємо відкрити донати за перегляд онлайн-програми. Зібрані кошти спрямуємо в різні благодійні фонди. Долучитись можна буде на нашому сайті за прямим посиланням на ці фонди. Подробиці ми оголосимо трохи згодом.

З початком повномасштабної агресії росії Україна опинилася в центрі уваги світу. Як, на вашу думку, шляхом мистецтва варто говорити про важливі події в Україні?

У медійних персон, лідерів думок, зірок є перевага в тому, що їх дивляться, читають, слухають мільйони прихильників. Саме вони виступають амбасадорами закордоном, збираючи гроші на ЗСУ, гуманітарну допомогу, їхні голоси лунають у медійному просторі. Вони спонукають до перформансів, концертів, колаборацій, які є частиною культурної дипломатії.

Українські режисери, актори, продюсери використовують будь-який майданчик, подію, щоб привернути увагу до України, розказати її історію, наголосити на причинно-наслідкових зв’язках всього, що відбувається.

Культура НЕ є поза політикою і може використовувати свої інструменти в цій інформаціній боротьбі.

Історії про відданість та зраду, історичні фейки і радянську пропаганду: які фільми варто переглянути

Які картини ви б радили точно переглянути й чому?

Майже всі фільми нашої програми стосуються України, багатовікової боротьби проти імперії за свободу та незалежність, війни, що триває 8-й рік та повномасштабного вторгнення. Це історії про відданість та зраду, історичні фейки і радянську пропаганду, про біженців та внутрішньопереміщених осіб. Про мужність ЗСУ та всіх, хто відстоює державність навіть на окупованих територіях.

Вони оповідають про все, що відбувається прямо зараз з нами і буде записано в підручники з історії, зображають застаріле світосприйняття під іншим кутом та доводять, що більш ніж сторічна історія нашої країни довгий час була спаплюжена радянськими цинічними та брехливими наративами.

Воно набуде міцності та досвіду, – яким буде українське кіно після перемоги

Увага фестивалю буде сфокусована на фільмах, знятих на воєнну тематику, адже воєнна документалістика – інструмент інформаційного спротиву, спосіб пролити світло правди на закиди росіян в інформаційній війні. Це потужна культурна зброя на захисті проти маніпуляцій, відвертої брехні та перекручування історії.

Яким буде українське кіно після нашої перемоги?

Завдяки міжнародній допомозі та колабораціям воно набуде міцності та досвіду. Зараз знімається багато документальних фільмів і вони дуже актуальні – це як задокументовані свідки історичного моменту. По-троху розпочинаються зйомки епічних історій мужності і гідності, які увійдуть в історію кіно.

Буде знято багато героїчних фільмів та рефлексій. Цьому допомогатиме увесь світ, навіть Голлівуд.

Україна вже виграла в цьому плані, а наша місія – підтримувати цю перемогу на всіх рівнях.



Євгенії Крігсхайм поділилася, яким буде кіно після перемоги / Фото з фейсбуку засновниці Kharkiv MeetDocs

Фестиваль відбудеться за підтримки Федеративного міністерства закордонних справ Німеччини (Auswärtiges Amt).