Поїхала за кордон чи лишилась в Україні: де зараз і чим займається зірка "Школи" Ірина Кудашова

Молоду українську акторку Ірину Кудашову всі знають, як Вероніку з серіалу "Школа". Після закінчення зйомок зовсім юні, але уже зірки продовжили розвиватись, утім, кожен поринув у сферу своїх зацікавлень.

Хтось із них розвиває свою кар'єру, як блогер, хтось – як артист, а Ірина Кудашова обрала для себе шлях акторства. Дізнайтесь в матеріалі 24 Каналу, де зараз юна зірка, чим займається та чому обрала для себе таку стежину.

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У 2015 році, Ірина Кудашова ще бувши звичайною школяркою, отримала свою першу епізодичну роль у серіалі "Сімейні мелодрами". Пізніше вона з'являлася у різних стрічках, таких як "Пес", "Життя на межі" та "Лікар Ковальчук". Всупереч цьому, Ірина вирішила не обирати акторську кар'єру і вступила на факультет журналістики та міжнародних відносин.

Проте мрія про акторську кар'єру врешті-решт наздогнала Ірину. У 2018 році відбулася прем'єра серіалу "Школа", який став найрейтинговішим серіалом на українському телебаченні у сезоні. У цьому проєкті Кудашова виконала головну роль, представивши образ Вероніки Тихонової – складного підлітка, яка постійно конфліктувала з мамою.

З цього моменту кар'єра акторки почала набувати обертів. У березні 2019 року відбулася прем'єра вебсеріалу "Київська зірка", у якому Кудашова виконала роль блогерки Кейт. У червні розпочалися зйомки біографічної драми "Інший Франко", де акторка представила образ Іванни, доньки відомого українського письменника та громадського діяча Петра Франка.

Сьогодні Ірина залишається в Україні та навіть попри повномасштабну війну сприяє розвитку української кіноіндустрії. Зовсім скоро глядачі зможуть побачити довгоочікувану прем'єру фільму "Смак свободи", де Кудашова зіграла головну роль.

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Ірина часто ділиться зі своїми прихильниками усіма тонкощами професії. Зокрема, зізнається, що їй доводилось працювати по 25 годин, рано прокидатись, зніматись на морозі у літніх костюмах та навіть переступати через себе:

"Я зустрічалася з 40-річним. Зустрічалась я з ним в серіалі. Звісно, це був цікавий досвід, бо в реальному житті в мене не було таких дорослих чоловіків, але якщо ви актор, ви маєте бути готові до всього", – розповіла Ірина.

А проте, Кудашова обожнює зніматись у фільмах, тому усі ці мінуси не є причиною для відмови від своєї мрії.

Ні про яку популярність і, тим більше гроші, я не думала, коли йшла в цю професію. Мені подобалось перевтілюватись в різні образи, наприклад, сьогодні ти вагітна, завтра – школярка, а післязавтра взагалі потрапляєш в лікарню. І діапазон цих ролей просто незчисленний,

– ділиться Ірина.

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Нещодавно акторка оприлюднила фото, на якому вона показує обручку на безіменному пальці правої руки. Поруч з Іриною стояв хлопець, який тримав повітряну кульку з написом: "Вона сказала "так"". Освідчення відбулося прямо на знімальному майданчику. Акторка утримує подробиці в таємниці, обіцяючи розповісти про все пізніше.

Фанати тепло вітали Кудашову в коментарях з приводу її щасливої новини. Утім, деякі шанувальники висловили припущення, що це може бути пранк, оскільки раніше Ірина нічого не розповідала про свого обранця.