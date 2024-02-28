Шедеври українського кіно: 4 фільми з Ірмою Вітовською, які варто побачити

Українське кіно все частіше підкорює світ й виходить на міжнародний рівень. Зіркою багатьох кінокартин є акторка Ірма Вітовська, яка не боїться експериментувати та щоразу приголомшує своїм талантом у різних амплуа.

Вже 7 березня у кінотеатрах України відбудеться одна з найочікуваніших прем'єр року, де Ірма Вітовська зіграла головну роль, – романтичної комедії "Смак свободи". Напередодні виходу фільму на великі екрани Кіно 24 пригадало найяскравіші ролі зірки українського кінематографа, якими вона підкорила світ.

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"Смак свободи", 2024

Жанр: романтична комедія

Режисер: Олександр Березань

Розпочнемо саме з тієї стрічки, на яку з трепетом чекають шанувальники українського кіно. Це історія про дівчину Варю, яка обожнює кулінарію та мріє присвятити їй все життя.

На шляху Варі багато перешкод, але її життя докорінно змінюється, коли юна мрійниця знаходить книжку Ольги Франко "Перша українська загально-практична кухня". Саме цю жінку, яка залишила значний внесок в українську культуру, й зіграла Ірма Вітовська.

Не пропустіть головну прем'єру весни в кінотеатрах. Цю теплу та легку комедію точно захочеться переглянути не раз.

"Смак свободи": дивіться онлайн трейлер фільму

"Між нами", 2023

Жанр: психологічний трилер

Режисер: Соломія Томащук

Наступна стрічка стала справжнім відкриттям 2023 року. Це щось нове та неординарне для українського кіно, де порушуються одразу кілька гостросоціальних тем: насильство у сім'ї, наркотична залежність, ПТСР.

Сюжет розгортається навколо аб'юзивних стосунків двох жінок – Саші та Ані, які стають заручницями випадкового вбивства й мають зробити складний вибір між близькою людиною та моральними принципами.

Ірма Вітовська зіграла роль Ані, яка стала найкращою подругою для вродливої й волелюбної Саші, що страждає від емоційних травм і бореться з наркотичною залежністю. У самої Ані чимало проблем у житті, вона виховує сина та живе з чоловіком, який зраджує. Фатальні обставини, в які потрапляє жінка, змушують її приймати кардинальні рішення.

Цей фільм точно вразить вас неочікуваним розвитком подій та фіналом.

"Між нами": дивіться онлайн трейлер фільму

"Коза Ностра. Мама їде", 2022

Жанр: комедія

Режисер: Джованні Дота

У цій українсько-італійській комедії Ірма Вітовська перевтілилася у Владу Козу, яка мешкає в мальовничих Карпатах. Донька Влади живе на Сицилії, де нещодавно народила дитину. Турботлива матуся вирішує продати будинок в Україні та відправляється у спекотну Італію, щоб допомогти доньці з малюком. Однак все складається зовсім не так, як уявляла Влада й вона стає хатньою робітницею у родині мафіозі.

Акторка неперевершено впоралася з цією роллю та змусила глядачів полюбити Владу всупереч її непростому характеру.

"Коза Ностра. Мама їде": дивіться онлайн трейлер фільму

"Мої думки тихі", 2019

Жанр: комедія

Режисер: Антоніо Лукіч

Завершуємо цей кіновечір дебютним повнометражним фільмом режисера Антоніо Лукіча. Тут Ірма Вітовська зіграла роль мами головного героя - молодого звукорежисера Вадима.

Хлопцю випадає шанс отримати омріяну роботу в Канаді, але для цього йому потрібно записати звуки тварин Закарпаття. Завдання ускладнюється, коли асистенткою і водійкою у цій справі стає його мама.

"Мої думки тихі": дивіться онлайн трейлер фільму

Переглянувши ці стрічки, ви відчуєте різний спектр емоцій, будете і плакати, і сміятись, і плакати від сміху. Це саме те, що треба, після насиченого робочого дня.