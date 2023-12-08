Війна може покликати, – Ірма Вітовська розповіла про те, як готує сина до фронту

Українська акторка театру та кіно, Ірма Вітовська, відома своєю радикальною позицією щодо України. Артистка дала інтерв'ю, у якому відверто розповіла про різні аспекти свого життя.

Зупинилась Вітовська також на особистому та поговорила про свою сім'ю і виховання сина. Читайте в матеріалі чому Ірма Вітовська готує 12-тилітнього сина Ореста до війни.

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Ірма Вітовська про підготовку сина до війни

Українська акторка поділилась тим, що уже від тепер виховує сина так, аби він був готовим піти на фронт на взяти до рук зброю.

Хочеш врятувати свою дитину – навчи її битися,

– каже Ірма Вітовська.

Дванадцятирічний Орест ходить в пласт і це дуже впливає на його формування. Окрім того, Вітовська заявила, що її син вже від тепер говорить про те, що хоче стати військовим. Акторка розуміє, що, ймовірно, це підлітковий максималізм, утім, вона не заперечує того факту, що колись йому доведеться піти на фронт.

Вже солдати кажуть, ви маєте 11-літніх готувати до війни,

– сказала Ірма Вітовська.

Ірма Вітовська каже, що війна надовго

Ірма Вітовська говорить про те, що "ця війна на десятиліття". Тому дітей треба виховувати так, щоб в майбутньому Україна не зламалась.

Мені було би дуже неприємно, якби мій хлопчик, ставши амбалом, поїхав, значить, я х*рово його виховала,

– каже Вітовська про виховання сина.

Акторка сподівається на краще майбутнє для України і дуже хоче вірити у те, що всі діти зможуть жити під мирним небом, не готуючись воювати. Але, зізнається, що, мабуть, якщо б війна покликала її сина на фронт, вона змогла б побачити, як вона виховала дитину.

Я дуже рада як мама, що йому тільки стільки років, але я допускаю, що ця війна може покликати його. І в момент поклику його я би хотіла побачити, як я виховала свого сина. Але я сподіваюсь, що ми все-таки до того переможемо,

– зізналась українська акторка.

Інтерв'ю Ірми Вітовської: дивіться онлайн